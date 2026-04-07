Rusia y China vetan una resolución en el Consejo de Seguridad que pedía el fin de los ataques en Ormuz

NACIONES UNIDAS — Rusia y China utilizaron su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y echaron por tierra este martes una resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz y promover la escolta de buques.

El proyecto de resolución elaborado por Baréin y respaldado por los países del Golfo y Estados Unidos obtuvo 11 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

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La votación tuvo lugar horas antes de que expire el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con destruir Irán "por completo" el martes por la noche si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, vital para el abastecimiento mundial de petróleo.

Baréin, miembro no permanente del Consejo, lanzó hace dos semanas una propuesta de texto que habría otorgado un claro mandato de la ONU a cualquier Estado o coalición de Estados que quisiera utilizar la fuerza para liberar esta vía marítima.

Pero ante las objeciones de varios miembros permanentes, el texto fue modificado gradualmente y la votación, prevista inicialmente para el viernes pasado, se aplazó varias veces ante el riesgo de vetos ruso y chino, que finalmente se concretó este martes.

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El texto reafirmaba que los Estados miembro, pedía además el cese de "los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras hídricas y las plantas de desalinización, así como las instalaciones de petróleo y gas".

De igual forma, hacía un llamamiento a los Estados a coordinar "esfuerzos de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias, para contribuir a garantizar la seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz, incluso mediante la escolta de buques mercantes y comerciales". Precisamente este era uno de los puntos que China rechazaba, al señalar que no respalda ninguna salida militar al conflicto generado en el estrecho.

"Los Estados Miembros, conforme al Derecho Internacional, tienen derecho a defender sus buques de los ataques y provocaciones, incluidos los que menoscaben los derechos y libertades de navegación, reflejados en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", rezaba el borrador de la resolución.

El texto también expresaba su disposición a considerar imponer nuevas medidas contra quienes "emprendan acciones que menoscaben los derechos y libertades de navegación y obstaculicen el paso en tránsito o la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y Bab el Mandeb".

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press