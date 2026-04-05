Ucrania confirma ataques a refinería de petróleo en Rusia; alertan sobre alza de precios globales

Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 12 de diciembre de 2025. Reclutas ucranianos descansando mientras completan su entrenamiento militar básico en una ubicación no revelada en la región de Zaporiyia, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

BERLÍN .- El gobierno de Ucrania confirmó este domingo los ataques a una refinería de petróleo y a la infraestructura del puerto Primorsk, el más grande del mar Báltico, que sirve de depósito de combustible, lo cual generó grandes daños, en una intensificación de su ofensiva que busca socavar el poderío de Vladimir Putin.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas detalló el ataque con drones a la refinería de crudo de Lukoil en la región rusa de Nizhni Nóvgorod, unos 350 kilómetros al este de Moscú, un punto estratégico que suministra combustible a la región de Moscú y al Ejército ruso, y que podría incidir en el mercado petrolero global.

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Aliados de Ucrania pidieron este domingo a Kiev suspender sus ataques debido al aumento de los precios globales de petróleo, mientras el presidente Volodímir Zelenski llegó por “sorpresa” a Damasco para reuniones sobre seguridad y cooperación económica, según anunció el propio mandatario por la red Telegram.

Hoy, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó incrementar su producción petrolera en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, lo que se considera un paso simbólico pues se requiere para ello el desbloqueo del estrecho de Ormuz sobre el que EEUU ha dado plazo hasta el martes para que Irán despeje la vía marítima.

Ataques a refinería de Rusia

El ataque ucraniano contra la infraestructura de la refinería “Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez”, en la región de Nizhni Nóvgorod, ocasionó “un incendio de gran magnitud en las instalaciones de la empresa", según el Estado Mayor de Zelensky.

La capacidad de producción de la refinería alcanza 17 millones de toneladas de materia prima al año y más de 50 tipos de derivados, incluyendo combustible de aviación y diésel, se informó.

A su vez, el Estado Mayor confirmó un incendio tras otro ataque a la infraestructura del puerto de Primorsk, "estratégicamente importante" para los rusos en el mar Báltico.

Según Kiev, este es uno de los mayores puertos de Rusia utilizados para el transporte de productos petrolíferos.

Rusia ha atacado en las últimas 24 horas a Ucrania con casi cien drones, de los que 17 lograron impactar en diez ubicaciones, entre ellas en Odesa, donde resultaron heridas tres personas, según diario de la Fuerza Aérea de Ucrania

Las fuerzas militares rusas lanzaron un total de 93 drones suicidas tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros desde territorio ruso y la ocupada península ucraniana de Crimea. Según datos preliminares, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 76 drones en el norte, sur y este del país.

Alerta de aliados sobre petróleo

Mientras, el jefe de gabinete del presidenter Zelenski aseguró a agencias noticiosas que Kiev ha recibido solicitudes de aliados para detener su campaña de ataques contra la infraestructura energética en territorio ruso por el incremento de precios.

"Respondamos a esto de forma diplomática. Estamos recibiendo ciertas señales al respecto", afirmó Budánov, sin ofrecer más detalles ni revelar los países que pidieron a Ucrania el cese de ataques.

"Hoy en Damasco. Continuamos nuestra activa diplomacia ucraniana en favor de una seguridad real y la cooperación económica", afirmó el mandatario ucraniano en un vídeo que le muestra bajando la escalerilla del avión y a las autoridades sirias saludándolo sobre una alfombra roja.

Zelenski indicó que mantendrá reuniones importantes en varios formatos en el país árabe, sin revelar más, aunque se asume que se reunirá con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa.

En septiembre pasado el mandatario ucraniano anunció que Ucrania y Siria habían firmado un comunicado conjunto sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

FUENTE: Con información de EFE, es.marketscreener.com