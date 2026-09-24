Comunidad cubana en España convoca boicot contra concierto de Silvio Rodríguez en Madrid

MIAMI. – Integrantes de la comunidad cubana radicada en España han lanzado una convocatoria abierta para manifestarse y boicotear el concierto del cantautor Silvio Rodríguez, previsto para el próximo 4 de octubre en la capital española.

La iniciativa, promovida en plataformas digitales por el activista Lázaro Mireles, busca movilizar a la sociedad civil frente al recinto del evento como acto de repudio a la postura política del músico y su respaldo al gobierno cubano.

CENTENARIO Más de 1.000 millones de personas transportadas: Iberia inicia celebración por sus 100 años

CRISIS DE VIVIENDA España: Autoridades desalojan a madrileña de 87 años pese a protestas de la comunidad

La protesta se suma a acciones similares registradas en anteriores presentaciones internacionales del trovador, incluyendo una concentración realizada semanas atrás a las afueras de un teatro en Barcelona.

Antecedentes y tensiones por posturas políticas

Los organizadores de la protesta señalan que el rechazo responde al papel histórico de Rodríguez como figura pública vinculada al sistema político de la isla, señalando que sus manifestaciones públicas han generado profunda división en la diáspora.

Entre las controversias recientes citadas por los manifestantes se encuentran las declaraciones del artista en medio del escenario de tensiones diplomáticas internacionales, donde expresó públicamente su disposición a defender el proceso revolucionario.

La concentración en Madrid busca visibilizar la situación política de la isla y manifestar el rechazo del exilio hacia los representantes culturales afines al régimen.