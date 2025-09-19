viernes 19  de  septiembre 2025
LAS DOS COREAS

Seúl abre la puerta a rebajar las sanciones a Pyongyang si da pasos hacia su desnuclearización

Corea del Norte se encuentra desde 2017 bajo estrictas sanciones de Naciones Unidas por su programa nuclear y armamentística

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.

Pedro PARDO / AFP

SEÚL.- Las autoridades surcoreanas han dejado la puerta abierta a rebajar las sanciones contra su vecino del norte si da pasos en su desnuclearización durante el proceso de negociación.

Así lo manifestó este viernes el asesor de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, en referencia a unas declaraciones concedidas recientemente por el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en una entrevista para la revista 'Time', en las que hablaba de esa posibilidad a desarrollar en tres fases.

Wi reconoció que "se necesitan algunas medidas para impulsar la desnuclearización de Corea del Norte", entre las cuales estaría "un alivio de las sanciones durante las negociaciones", señaló según recoge la agencia Yonhap.

Corea del Norte se encuentra desde 2017 bajo estrictas sanciones de Naciones Unidas por su programa nuclear y armamentística, si bien las agencias de Inteligencia internacionales apuntan a que podría estar sorteando algunas de ellas gracias a Rusia, que a su vez suministra alimentos y otros productos de primera necesidad a cambio de apoyo militar y de tropas para la guerra en Ucrania.

Las palabras de Seúl se topan con la clara declaración de intenciones de esta semana de Pyongyang, que ha remarcado que su estatus como Estado incluye la posesión de armas nucleares de manera "irreversible".

FUENTE: Con información de Europa Press

