Sobreviviente de represión soviética alerta peligro de expansión rusa

Roma. - “El mal nunca se detiene por sí solo: hay que detenerlo. No podemos tomar un camino intermedio entre el bien y el mal, como una ‘tercera vía’. ¡No! Debemos oponernos radicalmente a toda forma de mal, incluido el mal político y económico”, aseguró el profesor Myroslav Marynovich, vicerrector de la Universidad Católica Ucraniana de Lviv y cofundador de Amnistía Internacional Ucrania , al referirse a la invasión rusa, durante un evento realizado recientemente en la Pontificia Universidad Gregoriana, con sede en Roma.

“Nuestra realidad cotidiana era un rígido aislamiento detrás de siete hileras de alambre de púas, trabajos forzados con tasas de producción altísimas, castigos interminables para quienes ‘no habían tomado el camino de la corrección’, es decir, para quienes no aceptaron colaborar con la KGB. A menudo nos privaban de las visitas de nuestros familiares, nos confiscaban las cartas y nos confinaban con detenciones prolongadas en celdas de castigo o campos de prisioneros... Fuimos torturados con el hambre y el frío”, narró durante su intervención en el congreso internacional organizado en colaboración con el Instituto Acton.

Luego de 7 años de prisión, estuvo exiliado en Kazakistan por decisión de la KGB, hasta que en la primavera de 1987 pudo regresar a Ucrania, cuando Mikhail Gorbachev decidió liberar a más de 200 prisioneros políticos. Poco tiempo después, la Unión Soviética se desplomó y desde entonces Myroslav Marynovich ha visitado 39 países para inspirar la lucha por la Verdad y la Libertad a través de su testimonio.

Lo cierto es que Marynovich fue arrestado a la edad de 28 años y regresó a Ucrania con 38 años, diez años en los que sufrió en carne propia la maldad de la ideología comunista. En consecuencia, alerta que ante estos regímenes “maléficos”, refiriéndose a Rusia, no se puede jugar un ‘juego en el que todos ganan’, de lo contrario el mal prevalecerá sobre la verdad, la justicia y la libertad cristiana”. Es decir, “No se puede servir a Dios y a las riquezas”, recordando el Evangelio de Mateo (6:24).

Alertó que “Putin y su camarilla son la quintaesencia de la metástasis anti espiritual del comunismo, que, al parecer, se está extendiendo triunfalmente por todo el mundo”. Todo como consecuencia de la Conferencia de Yalta de 1945, en donde el régimen nazi fue condenado públicamente, mientras que los crímenes comunistas se mantuvieron ocultos, sin establecer responsabilidades legales ni morales.

“Pero tarde o temprano ese mal clandestino tenía que surgir como semilla de un nuevo conflicto mundial. El poder diabólico en el corazón del sistema comunista estaba destinado a hacer metástasis; el mundo tenía que cosechar lo que había sembrado”, dijo.

Diario Las Américas obtuvo el testimonio exclusivo de Marynovich, no sólo como sobreviviente de un gulag soviético, sino además como un ucraniano que padece el sufrimiento que deja a su paso la invasión rusa.

Es evidente que Ucrania está haciendo un gran esfuerzo en la lucha por su libertad e independencia como Estado, aseguró. Seguimos dispuestos a luchar y el porcentaje de ucranianos que quiere defenderse es muy alto, pero, por otro lado, tenemos una gran falta de armas y, lamentablemente, la ayuda ha sido muy lenta en llegar, reclamó.

En su opinión, el problema no son los ucranianos, el problema son nuestros socios, que no pueden o no quieren ayudarnos con armas.

Dijo que los ucranianos necesitan armas desesperadamente, “no estamos preparados para una guerra de este tipo y queremos dejar claro que ésta no es una guerra exclusivamente de Ucrania; pero no porque queramos que otras naciones se involucren, sino porque es un problema de justicia”, enfatizó.

En su condición de exprisionero político, asegura estar consciente de que “el desafío de la independencia de Ucrania habría sido insoportable para Rusia, por dos razones. La primera, el camino de la democracia, Putin la odia y tenemos una Ucrania que está intentando construir su democracia. La segunda razón, el Imperio Ruso es imposible sin Ucrania y Putin quiere restaurar el Imperio Ruso, lo ha declarado varias veces…

Referente a esta pretensión, el entrevistado advirtió que “en esta construcción del Imperio Ruso, Putin también está metiendo sus tentáculos en América Latina, ejemplo de ello es que existen varios regímenes latinoamericanos sostenidos por Rusia.

Sí y también puedo suponer que existe una percepción diferente de esta guerra tanto en América Latina como en Europa. Es más comprensible para Estonia y Eslovenia que Putin quiera restaurar el Imperio Ruso, pero para las naciones latinoamericanas no es así, porque tienen una percepción diferente. Para ellos, históricamente, la Unión Soviética fue una potencia anticolonial, cuando en realidad era una oposición anti anglosajona.

Y recordó “la Unión Soviética, consideraba a Estados Unidos y Gran Bretaña los principales adversarios en geopolítica. Por lo tanto, hacemos un llamado a los países de América Latina para que entiendan que Rusia es un país colonial y que dentro de la Federación Rusa hay naciones que quisieran tener su independencia. Por eso estoy seguro de que, en algún momento, en el futuro, la Federación de Rusia colapsará y se dividirá, se desintegrará, esta es mi próxima profecía, alertó.

Acerca de cómo pueden los valores católicos ayudar a contrarrestar los efectos de la expansión de doctrinas comunistas en el mundo, el sobreviviente de la represión soviética dijo, “lo que enfrentamos ahora es el mal absoluto encarnado en Rusia. Y, según el Evangelio, no podemos servir a Dios y al mal al mismo tiempo, hay que elegir de qué lado estar. Por lo tanto, el principio del Win-win que tradicionalmente se usa en la diplomacia europea no es aplicable al caso de Putin. Nadie en el mundo le aplicó esta lógica a Osama bin Laden, ¡no!, porque era un terrorista. No hubo negociaciones con Osama bin Laden, entonces, ¿por qué se debe negociar con Putin si ha cometido muchos más crímenes de lesa humanidad en Ucrania? Putin es verdaderamente un terrorista, pero como tiene la ventaja de las armas nucleares, existe el temor de tomar una postura.

Y cuestionó Marynovich ¿cuándo el mundo entenderá que esa lógica del miedo, la lógica de la pacificación del mal es incorrecta? Tengo la sensación de que se piensa que Ucrania y Rusia son dos naciones en conflicto que de alguna manera se tienen que sentar en una mesa de negociación. Y no es así, no podemos tolerar el mal, hay que afrontarlo. Mi mensaje para el mundo es, por favor, tengan el coraje de enfrentarse al mal.