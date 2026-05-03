domingo 3  de  mayo 2026
TENSIONES

Suecia aborda un buque de la "flota fantasma" rusa

"Sospechoso de navegar bajo una falsa bandera", informó el ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl-Oskar Bohlin

El buque Jin Hui de la flota fantasma rusa, incautado en Suecia.

El buque 'Jin Hui' de la "flota fantasma" rusa, incautado en Suecia.

EuropaPress_GUARDIA COSTERA DE SUECIA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Guardia Costera de Suecia abordó este domingo el buque 'Jin Hui', supuestamente perteneciente a la "flota fantasma" empleada por Rusia para sortear las sanciones petroleras impuestas en respuesta a la guerra de Ucrania.

"Sospechoso de navegar bajo una falsa bandera", informó el ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl-Oskar Bohlin en un mensaje publicado en redes sociales.

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El buque fue abordado en aguas territoriales suecas cerca de Trelleborg sobre las 14:00 horas del domingo.

"Hay preguntas sobre la falta de navegabilidad y la falta de seguros. El 'Jin Hui' está en la lista de sanciones de la UE, de Reino Unido y de Ucrania", añadió Bohlin.

En el abordaje participó una aeronave de la Policía formada especialmente en operaciones de este tipo.

"Hay una investigación preliminar en marcha por la falta de navegabilidad", apuntó la Policía en un comunicado.

Un portavoz de la Guardia Costera, Mattias Lindholm, explicó que el buque permanecerá fondeado al suroeste de Trelleborg. "La Guardia Costera está a bordo para investigar un presunto delito. Hay muchas dudas sobre el barco y queremos saber qué es y aclararlo", señaló.

Suecia ha abordado otros buques como el 'Caffa', el 'Sea Owl 1', el 'Flora 1' o el 'Hui Yuan' en las últimas semanas.

FUENTE: EUROPA PRESS

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