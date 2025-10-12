Socialistas franceses niegan que haya acuerdo para apoyar al Gobierno de Sébastien Lecornu

El presidente francés Emmanuel Macron, el 10 de octubre de 2025, volvió a nombrar a su primer ministro saliente, Sebastien Lecornu, en ese cargo, apenas cuatro días después de que Lecornu presentara su renuncia.

PARÍS. - El primer secretario del Partido Socialista de Francia (PS), Olivier Faure, aseguró este domingo que "no hay acuerdo" con el primer ministro, Sébastien Lecornu, para apoyar a su Gobierno o los presupuestos, lo que agrava la crisis política en la que se encuentra sumida Francia.

Faure aseguró en declaraciones a la televisión francesa BFMTV que no ha habido "ningún contacto" con Lecornu "desde el viernes". Advirtió que cualquier miembro del partido que entre en el nuevo gobierno será expulsado de inmediato.

Además, insistió en las condiciones que pone el PS para no censurar a Lecornu: la anulación de la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación y el compromiso de no recurrir al Artículo 49.3 de la Constitución, que permite al Gobierno evitar el control parlamentario.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró de nuevo el viernes como primer ministro al centroderechista Sébastien Lecornu, cuya renuncia a inicios de la semana agravó la profunda crisis política que sacude Francia desde 2024. Con este nombramiento, Macron se arriesga a que el Parlamento lo tumbe, puesto que tanto la izquierda como la derecha reclamaban un jefe de Gobierno que no fuera "macronista".

Para el socialista Faure, dijo que Macron ha caído en "una forma de locura política", en referencia a su decisión de nombrar a Lecornu de nuevo como primer ministro.

"Está pidiendo que se mantengan las mismas políticas. Los franceses sienten que no se les está respetando. Es como el Día de la Marmota", argumentó.

Lecornu, un político de 39 años que se autodefine como un "monje soldado", tendrá la misión de buscar una mayoría parlamentaria para aprobar unos presupuestos para 2026, que permitan sanear las endeudadas arcas públicas.

La situación es compleja: el adelanto electoral de 2024, que Macron convocó sin consultar a sus aliados, dejó una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Tras esto, los diputados tumbaron a dos primeros ministros —el conservador Michel Barnier en diciembre y el centrista François Bayrou nueve meses después— cuando intentaban aprobar unos presupuestos.

Ministra dispuesta

Quien sí manifestó su disposición para entrar en el gobierno es la ministra de Agricultura en funciones, Annie Genevard, del partido conservador Los Republicanos. Su partido, que rechazó participar en el gobierno de Lecornu, anunció que no se trata de una decisión colegiada y que, por tanto, "solo se representará a sí misma".

Medios franceses informaron, citando fuentes, que no habrá Consejo de Ministros este lunes, por lo que no podrá aprobar unos presupuestos para 2026 y la Asamblea Nacional no tendrá margen legal suficiente para debatirlos y aprobarlos antes del 31 de diciembre.

FUENTE: Con información de Europa Pres