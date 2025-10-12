domingo 12  de  octubre 2025
CRISIS POLÍTICA

Socialistas franceses niegan que haya acuerdo para apoyar al Gobierno de Sébastien Lecornu

Cualquier miembro del partido que entre en el nuevo gobierno, será expulsado, advirtió el jefe de los socialistas. No hay acuerdo ni contacto con Lecornu

El presidente francés Emmanuel Macron, el 10 de octubre de 2025, volvió a nombrar a su primer ministro saliente, Sebastien Lecornu, en ese cargo, apenas cuatro días después de que Lecornu presentara su renuncia.

El presidente francés Emmanuel Macron, el 10 de octubre de 2025, volvió a nombrar a su primer ministro saliente, Sebastien Lecornu, en ese cargo, apenas cuatro días después de que Lecornu presentara su renuncia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS. - El primer secretario del Partido Socialista de Francia (PS), Olivier Faure, aseguró este domingo que "no hay acuerdo" con el primer ministro, Sébastien Lecornu, para apoyar a su Gobierno o los presupuestos, lo que agrava la crisis política en la que se encuentra sumida Francia.

Faure aseguró en declaraciones a la televisión francesa BFMTV que no ha habido "ningún contacto" con Lecornu "desde el viernes". Advirtió que cualquier miembro del partido que entre en el nuevo gobierno será expulsado de inmediato.

Lee además
Esta fotografía muestra la imagen de Camilo Castro en una pancarta durante una manifestación con activistas de Amnistía Internacional y su familia para protestar contra su detención en Venezuela, en Toulouse, suroeste de Francia, el 20 de septiembre de 2025. Camilo Castro, profesor de yoga de 41 años, desapareció el 26 de junio de 2025 en el paso fronterizo de Paraguachón, entre Venezuela y Colombia, donde reside. Había acudido allí para renovar su visa de residencia colombiana, que había vencido, según explicó su familia en agosto de 2025. Según su familia y Amnistía Internacional, se encuentra detenido en Venezuela. 
Denuncia

Protestan en Francia por ciudadano detenido por el régimen de Maduro: "¡Liberen a Camilo!"
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
DIFICULTADES

Francia en aguda crisis política: renuncia su cuarto primer ministro en menos de un mes

Además, insistió en las condiciones que pone el PS para no censurar a Lecornu: la anulación de la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación y el compromiso de no recurrir al Artículo 49.3 de la Constitución, que permite al Gobierno evitar el control parlamentario.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró de nuevo el viernes como primer ministro al centroderechista Sébastien Lecornu, cuya renuncia a inicios de la semana agravó la profunda crisis política que sacude Francia desde 2024. Con este nombramiento, Macron se arriesga a que el Parlamento lo tumbe, puesto que tanto la izquierda como la derecha reclamaban un jefe de Gobierno que no fuera "macronista".

Para el socialista Faure, dijo que Macron ha caído en "una forma de locura política", en referencia a su decisión de nombrar a Lecornu de nuevo como primer ministro.

"Está pidiendo que se mantengan las mismas políticas. Los franceses sienten que no se les está respetando. Es como el Día de la Marmota", argumentó.

Lecornu, un político de 39 años que se autodefine como un "monje soldado", tendrá la misión de buscar una mayoría parlamentaria para aprobar unos presupuestos para 2026, que permitan sanear las endeudadas arcas públicas.

La situación es compleja: el adelanto electoral de 2024, que Macron convocó sin consultar a sus aliados, dejó una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Tras esto, los diputados tumbaron a dos primeros ministros —el conservador Michel Barnier en diciembre y el centrista François Bayrou nueve meses después— cuando intentaban aprobar unos presupuestos.

Ministra dispuesta

Quien sí manifestó su disposición para entrar en el gobierno es la ministra de Agricultura en funciones, Annie Genevard, del partido conservador Los Republicanos. Su partido, que rechazó participar en el gobierno de Lecornu, anunció que no se trata de una decisión colegiada y que, por tanto, "solo se representará a sí misma".

Medios franceses informaron, citando fuentes, que no habrá Consejo de Ministros este lunes, por lo que no podrá aprobar unos presupuestos para 2026 y la Asamblea Nacional no tendrá margen legal suficiente para debatirlos y aprobarlos antes del 31 de diciembre.

FUENTE: Con información de Europa Pres

Temas
Te puede interesar

Macron en medio de una encrucijada en Francia: nuevo gobierno, elecciones o dimisión

Trump logra acuerdo con farmacéutica AstraZeneca para reducir el precio de los medicamentos

Acuerdo entre Israel y Hamas, el primer paso hacia un desafío: el desarme en Gaza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

Cubanos cocinan afuera de sus casas durante un apagón nacional causado por un fallo en la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025. 
COLAPSO

Salida de termoeléctrica Felton agrava crisis en Cuba; aumentan los apagones y la angustia de la población

Imagen del videoclip de la canción Nunca había amado así de Juan Gabriel. video
PLATAFORMAS

"Detrás del ídolo": Netflix estrena serie documental sobre Juan Gabriel

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 
CELEBRIDADES

Fotografías confirman romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

Te puede interesar

Fachada de Iglesia de Gesu, Miami.
CLIMA DE PREOCUPACIÓN

Florida: ¿Continúan siendo lugares sagrados los templos religiosos?

Por DANIEL CASTROPÉ
Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

El hoy presidente Gustavo Petro, hace la forma de un corazón junto a su hijo Nicolás, mientras celebra en la sede del partido, en Bogotá, el día de las elecciones.
CRIMEN ORGANIZADO

Cabecilla del Tren de Aragua propone a Gustavo Petro "diálogo para desmovilización" de la banda

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CONFLICTO

En medio de desafíos, avanza plan de paz de Trump para Gaza