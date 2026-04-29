miércoles 29  de  abril 2026
POLÉMICA

Rusia defiende vetar obras artísticas que incumplan la ley

La reciente prohibición de la tercera temporada de la saga Método levantó un revuelo en el mundo de la cultura rusa

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.

MIKHAIL METZEL / AFP

MOSCÚ.- El Kremlin defendió este miércoles el derecho del Ministerio de Cultura de vetar obras artísticas, incluidas las cinematográficas, que no cumplen la legislación local.

"Esta es una prerrogativa del Ministerio de Cultura, que, por supuesto, supervisa el asunto. Nadie debería tener dudas al respecto", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

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El representante del Kremlin respondió así a una pregunta sobre si el Kremlin prestará más atención a esas prohibiciones y abogará por que éstas sean mejor explicadas, justo después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, llamara a diputados y senadores a no centrar todos sus esfuerzos legislativos en prohibir y castigar porque eso "frena el desarrollo".

"Se trata de cumplir las leyes vigentes. Todos debemos acatar el espíritu y la letra de la ley. Si los afectados tienen problemas por ciertas decisiones, deben abordarse de manera constructiva", insistió Peskov.

Prohibiciones

La reciente prohibición de la tercera temporada de la saga Método, que narra la historia de un investigador que trabaja con un grupo de asesinos en serie, levantó un revuelo en el mundo de la cultura rusa.

El conocido actor ruso, Konstantín Jabenski, leal al Kremlin hace el papel protagonista en la nueva temporada de la serie, que según las autoridades, desacredita los valores tradicionales y promueve su negación.

Los creadores de Método 3 afirman, por su parte, que se trata de un trabajo de ficción que no pretende popularizar o romantizar a los criminales reales, recordando que la serie ha sido catalogada como apta para mayores de 18 años.

La censura cultural en Rusia se ha intensificado en los últimos años contra autores, obras y editoriales que no concuerdan con la línea oficial o defienden valores no tradicionales

FUENTE: EFE

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