jueves 16  de  abril 2026
ECONOMÍA

España lanza un servicio de remesas desde Europa a Cuba, con entrega en dólares y a domicilio

Íkualo, compañía de tecnología especializada en servicios financieros para población migrante en Europa, fundada por el colombiano Harold Correa, anunció la activación oficial de su servicio

Una persona muestra dólares estadounidenses frente a un banco en La Habana, Cuba.&nbsp;

Una persona muestra dólares estadounidenses frente a un banco en La Habana, Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un nuevo servicio de envíos de remesas digitales desde Europa hacia Cuba se puso en marcha este jueves bajo el modelo de "entrega directa de dólares (USD) en el domicilio del destinatario", que "evita desplazamientos, colas o intermediarios", informó la empresa encargada.

Íkualo, compañía de tecnología especializada en servicios financieros para población migrante en Europa, fundada por el colombiano Harold Correa, anunció la activación oficial de su servicio "en uno de los corredores más relevantes y desatendidos del mercado latinoamericano", reseña el portal web Diario de Cuba.

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Según un comunicado enviado, la empresa permitirá la apertura de cuentas con solo el pasaporte (o DNI), así como disponer de tarjeta física y virtual. El servicio ya está operativo en toda Europa y "se apoya en infraestructura regulada bajo normativa europea, lo que permite operar dentro de un marco de cumplimiento y seguridad jurídica".

"El acuerdo ha sido posible gracias a la alianza con RevoluPay®, que aporta la capa regulatoria necesaria para la operativa internacional", añadió Íkualo.

La compañía prevé canalizar aproximadamente 22 millones de dólares en remesas durante 2026 hacia Cuba, así como procesar un volumen total estimado cercano a los 44 millones de dólares anuales en transacciones, incluyendo recargas, envíos y movimientos dentro de la plataforma.

FUENTE: Diario de Cuba

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