Tropas ucranianas atacan puentes importantes en Rusia. ¿Significa que van a quedarse?

Oficina de prensa del Ministerio ucraniano de Defensa via AP

Menos de dos días más tarde, tropas ucranianas golpearon otro puente en Rusia, según Oleshchuk y el gobernador regional ruso, Alexei Smirnov.

Para el domingo por la mañana no había reportes oficiales sobre dónde se había producido exactamente el ataque del segundo puente. Canales de Telegram rusos afirmaban que se había golpeado un segundo puente sobre el Seim, en la población de Zvannoe.

Rusia informa

Según el sitio web de noticias ruso Mash, los ataques dejaban apenas un puente intacto en la zona. The Associated Press no pudo verificar de inmediato estas afirmaciones, pero de confirmarse, los ataques ucranianos habrían complicado más los esfuerzos de Moscú de reforzar su contingente en Kursk y evacuar a los civiles.

Glushkovo se encuentra unos 12 kilómetros (7,5 millas) al norte de la frontera ucraniana y aproximadamente 16 km (10 millas) al noroeste de la principal zona de combate en Kursk. Zvannoe está otros 8 km (5 millas) más al nordeste.

Ucrania podría intentar retener terreno tomado en la región rusa de Kursk

Kiev ha dado poca información sobre el alcance previsto y los objetivos de su operación en Rusia, el mayor ataque al país desde la II Guerra Mundial, que tomó por sorpresa al Kremlin e hizo que decenas de pueblos y cientos de prisioneros quedaran en manos de Ucrania.

Los ucranianos se adentraron en la región de Kursk en varias direcciones, encontrando poca resistencia y sembrando el pánico y el caos. El comandante en jefe de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, afirmó la semana pasada que sus fuerzas habían avanzado sobre 1.000 km cuadrados (390 millas cuadradas) en la región de Kursk, aunque no era posible verificar de forma independiente qué terreno controlaban de forma efectiva las tropas ucranianas.

Los ataques a puentes, aparentemente dirigidos a evitar un contraataque ruso en Kurrsk, podrían implicar que Kiev pretende mantener sus fuerzas en la región, o al menos indicar a Moscú que planea hacerlo.

Los analistas señalan que si bien Ucrania podría intentar consolidar sus avances en Rusia, sería una maniobra arriesgada dados los recursos limitados de Kiev, porque las líneas de suministro que se extienden hasta el corazón del Kursk serían vulnerables a los ataques rusos.

La incursión ya ha subido la moral en Ucrania, mermada por una contraofensiva fallida el pasado verano y por los meses de progresivos avances rusos en la región oriental de Donbás, y demostraba su capacidad para tomar la iniciativa.

Recuerda a la operación relámpago ucraniana de septiembre de 2022, en la que tropas lideradas por Syrskyi recuperaron el control de la región nororiental de Járkiv aprovechando la falta de efectivos y fortificaciones de Rusia.

Volodímir Zelenski pide permiso para atacar el interior de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó el sábado a los aliados de Kiev a levantar las restricciones que quedan al uso de armas occidentales para golpear objetivos más lejanos en Rusia, lo que incluye Kursk, y dijo que sus tropas podría privar a Moscú “de cualquier capacidad de avanzar y causar destrucción” si se les autoriza un alcance suficiente.

“Es crucial que nuestros socios retiren barreras que nos impiden debilitar posiciones rusas como requiere esta guerra (...) El valor de nuestros soldados y la resiliencia de nuestras brigadas de combate compensan la falta de decisiones esenciales de nuestros socios”, dijo Zelenski en una publicación en la red social X.

El Ministerio ruso de Exteriores y blogueros afines al Kremlin han alegado que se han utilizado lanzadores de fabricación estadounidense HIMARS para destruir puentes en el Seim. No era posible verificar esas afirmaciones de forma independiente.

Los líderes ucranianos han pedido de forma reiterada autorización para hacer ataques de largo alcance contra bases aéreas rusas y otra infraestructura utilizada para golpear instalaciones energéticas y otros objetivos civiles ucranianos, lo que incluye bombas planeadoras adaptadas de la era soviética que han devastado el este oriental del país en los últimos meses.

Moscú también parece haber incrementado los ataques a Kiev y la madrugada del domingo empleó misiles balísticos contra la capital ucraniana por tercera ocasión este mes, según el responsable de la administración militar municipal. Serhii Popko dijo en una publicación en Telegram que los ataques “casi idénticos” de agosto contra la capital “probablemente emplearon” misiles KN-23 proporcionados por Corea del Norte.

En torno a las 7 de la mañana hubo un nuevo intento de golpear Kiev, dijo Popko, en esa ocasión con misiles de crucero Islander. Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron todos lo objetivos en esos dos ataques a la ciudad el domingo por la mañana, indicó.

FUENTE: AP