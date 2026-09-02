miércoles 2  de  septiembre 2026
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Delcy Rodríguez agradece a Trump acuerdo energético y asegura que aportará "bienestar" a Venezuela

"Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada", dijo Delcy Rodríguez junto al secretario de Energía de EEUU

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), y el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright (izquierda), conversan durante una conferencia de prensa tras la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), y el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright (izquierda), conversan durante una conferencia de prensa tras la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026

AFP
Por Sofía Nederr

CARACAS.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles al mandatario estadounidense, Donald Trump, por el acuerdo energético que, aseguró, traerá "bienestar" al país.

"Yo espero que el gran acuerdo suscrito el 28 de agosto entre Venezuela y los Estados Unidos para (la) producción de 65.000 millones de barriles que están en reserva en esos campos se traduzca también en beneficio para el pueblo de los Estados Unidos, yo sé que es el objetivo del presidente Donald Trump", indicó.

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También señaló: "Cuando yo hablo de incrementar producción, hablo del bienestar del pueblo venezolano".

La mandatario aseveró: "Estamos hablando del futuro de Venezuela y hoy también hemos suscrito acuerdos de exploración. Entramos en una nueva etapa de exploración de nuevos campos y nuevas oportunidades para Venezuela".

Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores al secretario de Energía de EEUU, Chris Wright. El funcionario supervisó la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni. Con Chevron los acuerdos incluyen enmiendas y adaptaciones al marco de negocios de las empresas mixtas PetroBoscán, PetroPiar y PetroIndependencia.

La Casa Blanca informó el lunes que el gobierno interino de Venezuela otorgó a North American Blue Energy Partners (NABEP), una importante petrolera privada que opera en Venezuela, "concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles".

El convenio implica también que "NABEP otorgó a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35% en su empresa matriz".

Esta empresa fue fundada por el inversor venezolano Alejandro Betancourt López, quien es conocido como uno de los "bolichicos", término para referirse a un grupo de jóvenes que hizo fortuna mediante contratos opacos con el chavismo.

Elecciones en Venezuela

Durante la conferencia de prensa, junto al secretario de Energía de EEUU, Delcy Rodríguez indicó que en el país se celebrarán elecciones cuando "Venezuela esté preparada".

"No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada", indicó.

Dijo que, en la Constitución Bolivariana de Venezuela, está previsto un sistema electoral y democrático" que establece el calendario electoral.

También argumentó: "Yo no fijo fecha". El presidente Trump indicó este miércoles: "Delcy, como saben, está haciendo un muy, muy buen trabajo".

Sin embargo, a juicio del mandatario republicano, Venezuela no está lista para celebrar elecciones.

"Simplemente no creo que estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno", indicó.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló el martes que el proceso de diálogo entre el gobierno interino y un sector de la oposición se reiniciará en los próximos días y que el acuerdo petrolero forma parte importante del proceso de transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

FUENTE: Con información de AFP/TalCual

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