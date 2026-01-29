viernes 30  de  enero 2026
NEGOCIACIONES

Trump dice que "al parecer" Hamás va a entregar las armas

"Muchas personas dicen que nunca se desarmarán. Parece que se van a desarmar", declaró Donald J. Trump en una reunión de gabinete

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que "parece" que el movimiento islamista palestino Hamás dejará las armas, uno de los pasos cruciales previstos en su plan para resolver el conflicto en Gaza.

"Muchas personas dicen que nunca se desarmarán. Parece que se van a desarmar", declaró Trump en una reunión de gabinete, después de que su enviado especial Steve Witkoff ofreciera una breve actualización sobre las negociaciones.

Lee además
Combatientes de Hamás aseguran un área en una plaza antes de liberar a cuatro rehenes israelíes a un equipo de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza el 25 de enero de 2025.
GAZA

Tras el descabezamiento del liderazgo, Hamás busca nueva jerarquía en medio de la incertidumbre
Una pancarta cerca de los escombros de un edificio derrumbado a lo largo de la calle costera al-Rashid de Gaza, da la bienvenida a las personas,  el 26 de enero de 2025.
Acuerdo de paz

Plan de EEUU para Gaza avanza hacia la segunda fase que incluye la desmilitarización de Hamás

El presidente también elogió la cooperación con Hamás, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos, después de que las fuerzas israelíes recuperaran los restos del último rehén retenido en Gaza, Ran Gvili.

"Nos ayudaron con esos cuerpos, a recuperarlos, y esa familia está muy agradecida", dijo Trump. "Nos ayudaron con esos cuerpos, a recuperarlos, y esa familia está muy agradecida", dijo Trump.

Witkoff, sentado a un lado de la sala mientras los miembros del gabinete y los medios escuchaban, expresó gran confianza en que Hamás cumplirá lo acordado.

"Hemos sacado a los terroristas de allí y van a desmilitarizarse. Lo harán porque no tienen otra opción”, dijo Witkoff. "Lo van a dejar. Van a entregar los AK-47", le dijo a Trump.

Hamás manifestó el miércoles estar dispuesto a una "transferencia completa del gobierno" de la Franja de Gaza lo más pronto posible.

Según el plan del presidente estadounidense para poner fin a la guerra de Gaza, un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) debe administrar provisionalmente el territorio palestino bajo la tutela de la "Junta de Paz", presidida por el propio Trump.

La segunda fase de la tregua, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, contempla el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí, que aún controla aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, y el establecimiento de un comité tecnocrático para la administración del territorio palestino.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Israel repatria el cuerpo del último rehén retenido por Hamás en Gaza

Trump declara la guerra que nunca quiso el régimen de Cuba

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy