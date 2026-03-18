miércoles 18  de  marzo 2026
OPINIÓN

¿Tutorear o arrear para encauzar?

Cedieron muy parcialmente al aprobar una Ley de Amnistía que es una farsa. Aunque ha permitido la excarcelación de muchos, otro permanece en las ergástulas del régimen

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Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

Para los agrónomos, tutorear es colocar una estaca amarrada a un árbol recién sembrado para que crezca derecho. En relación a una persona o grupo, se refiere a guiar y apoyar para que tome decisiones acertadas. Para poder tutorear a alguien con éxito se requiere que tenga disposición para cambiar e implica un largo proceso de enseñanza. Arrear es estimular o empujar para arrancar o acelerar el paso y aunque se usa generalmente para llevar el ganado a determinado sitio, también se aplica coloquialmente a personas. No implica voluntad de moverse, solo obedece por la fuerza o por miedo, no por convicción, demorando actuar lo más que puede. En el caso del G4, integrado por Delcy Rodrígez, su hermano Jorge, Diosdado Cabello y Padrino López, ¿vale la pena tutorearlos o deben ser arreados para encauzar a Venezuela hacia la democracia?

*¿ En qué ha cedido el G4?:* Como no están agarrados a lazo, detectaron que el interés del presidente Trump es económico y geopolítico. En consecuencia, Delcy y sus tres compinches se doblaron, dejaron de lado sus convicciones y prédicas políticas y aceptaron recibir con sonrisas complacientes a altas personalidades, civiles y militares, de Estados Unidos, y reformar la Ley de Hidrocarburos casi hasta donde lo permite la Constitución. Esa reforma, a pesar de sus fallas es favorable tanto a Venezuela, como a las compañías petroleras y servicios conexos, especialmente a las estadounidenses que conocen el terreno. En el aspecto geopolítico, seguro que, por presión de Marco Rubio, expulsaron a los equipos cubanos de paramédicos y entrenadores deportivos que realizaban una buena labor, así como a quienes actuaban como espías, controlaban registros y notarías, y eran guardaespaldas de Maduro y quizá de otros jerarcas. Ahora Irán no cuenta, Rusia está cada vez más desgastada por su invasión a Ucrania y la resistencia encontrada, y a la dictadura cubana la tienen en caldo de ñame.

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Cedieron muy parcialmente al aprobar una Ley de Amnistía que es una farsa. Aunque ha permitido la excarcelación de muchos, otro permanece en las ergástulas del régimen. Trump está satisfecho con Delcy Rodríguez, pero Marco Rubio y la señora Dogu deben arrearla, porque los venezolanos no percibimos cambios fundamentales y queremos democracia.

*¿En qué áreas se requiere arrear al G4?:* Insistimos sin duda en la libertad de todos los presos políticos y que el régimen proporcione información a los familiares de quienes siguen encerrados o desaparecidos , que de hecho también están presos, así como que los exiliados puedan regresar. En segundo término, el desarme de los paramilitares apoyados por el régimen y combatir a las guerrillas colombiana relacionada con el tráfico de drogas, así como enjuiciar a nuestros militares relacionados con el tráfico de drogas y de oro. También que cesen los encarcelamientos, y las invasiones, robos y destrucción de viviendas de opositores como los recientes perpetrados en los hogares de Leopoldo López y su esposa Lilian, y sean devueltas los robadas a varios conocidos opositores.

*¿En qué áreas debe actuar la oposición?:* Nos permitimos insistir en la necesidad de suspender el fuego amigo, disparado desde la cintura e injustamente en contra de opositores por cualquier diferencia de opinión. En este sentido, pensamos que María Corina, con su gran liderazgo, tendría una gran influencia en reducir esas descalificaciones. Otro punto importante es prepararnos para las elecciones. Que no nos agarren con las lámparas apagadas. En este sentido, el Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo, del que formamos parte, emitió un comunicado que, entre otros puntos, _exige a la autoridad gubernamental interina tutelada por el gobierno estadounidense que el Consejo Nacional Electoral abra el Registro Electoral, que, por ley, es permanente y continuo. En segundo lugar, debe establecerse un mecanismo que permita el registro y actualización de datos de los venezolanos en el exterior inclusive si no existen sedes consulares, y los ajustes legales para permitir el voto por medios digitales. Estimamos que estas acciones de restitución del derecho al voto de la diáspora deben ser asumidas por todos los factores políticos y de la sociedad civil en Venezuela que aspiran a la reconciliación del país y al retorno de la libertad y la democracia. Solicitamos también el apoyo de las autoridades norteamericanas, para que cualquier plan de transición tenga en cuenta el derecho al voto de la diáspora como elemento medular. Ello será un hito fundamental en cualquier proceso electoral que conduzca a una transición verdadera en Venezuela para elegir presidente cuando se fije la fecha, que aspiramos a que sea lo antes posible_ .

*Como (había) en botica: * Duele conocer las muertes de inocentes en Irán. Quizá la guerra no hubiese estallado si en Israel y en USA hubiese otros gobernantes, pero el principal culpable es el régimen teocrático que promueve el terrorismo y se empeña en no desmantelar su proyecto de tener un arma nuclear ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

Eddie A. Ramírez S.*

Miembro Activo de VenAmérica

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