Trump busca restablecer la pena de muerte en Washington para los casos de asesinatos

Miembros armados de la Guardia Nacional patrullan en el National Mall cerca del Monumento a Lincoln en Washington, DC, el 26 de agosto de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el martes que buscará la pena de muerte para los asesinatos en Washington, como parte de una ofensiva contra lo que considera un crimen fuera de control en la capital de Estados Unidos.

"Si alguien mata a alguien en la capital, Washington DC, vamos a buscar la pena de muerte. Y es una medida preventiva muy fuerte y todos los que lo han escuchado están de acuerdo", dijo Trump en una reunión del gabinete.

El anuncio se produce después de que el republicano desplegara la Guardia Nacional en Washington, administrada por demócratas, y tomara el control federal del departamento de policía de la ciudad a principios de este mes.

Washington —formalmente conocido como el Distrito de Columbia— abolió la pena de muerte en 1981.

Vacío legal

La capital de Estados Unidos tiene un estatus legal único, ya que no es un estado y opera bajo una relación con el gobierno federal que limita su autonomía y otorga al Congreso un control extraordinario sobre asuntos locales.

Trump utilizó este vacío legal para enviar a la Guardia Nacional a Washington para combatir un estallido de crimen desenfrenado y la presencia de personas sin hogar.

El lunes Trump presumió de una racha de varios días sin asesinatos en la ciudad y dijo que estaba tomando medidas para embellecer la capital, donde se encuentran la Casa Blanca, el Capitolio y otras instituciones clave del país.

Además, los miembros de la Guardia Nacional comenzaron a portar armas en Washington el domingo.

Trump considera medidas similares para otras ciudades administradas por la oposición demócrata afectadas por la violencia, incluidas Chicago, Nueva York y Baltimore.

Unidades especializadas

Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que crea unidades especializadas en "cuestiones de orden público" dentro de la Guardia Nacional, el cuerpo militar de reservistas que está enviando el mandatario para atajar los problemas de seguridad que enfrentan las grandes ciudades a causa de la violencia.

La orden insta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a crear estas unidades "específicamente entrenadas y equipadas para afrontar incidentes de orden público".

Fin de las fianzas

Además, anunció el final de las conocidas como fianzas sin dinero. "Vamos a ponerles fin. Vamos a empezar en el D.C. Tenemos derecho a hacerlo a través de la federalización", explicò.

La Casa Blanca informó de que se han realizado más de un millar de detenciones desde que hace ya tres semanas Trump ordenó tomar el control de las fuerzas de seguridad de Washington y envió un contingente de la Guardia Nacional. Además, se han incautado 111 armas de fuego y se ha detenido a seis conocidos pandilleros de organizaciones como MS-13 o el Tren de Aragua. También se han desalojado 49 campamentos de personas en situación de indigencia.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press