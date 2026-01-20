UE plantea prohibir las exportaciones a Irán de componentes para fabricación de drones y misiles

La Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, durante la reunión ministerial sobre seguridad europea y Ucrania, en el Palacio de Viana, a 31 de marzo de 2025

BRUSELAS.- La Comisión Europea propuso este martes 20 de enero prohibir las exportaciones a Irán de componentes para la producción de drones y misiles y anunció que sigue trabajando en nuevas sanciones contra Teherán en respuesta a la represión del régimen durante las protestas que están teniendo lugar en el país de Oriente Próximo.

Así lo anunció la Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, durante su intervención en un debate en el Parlamento Europeo o en Estrasburgo (Francia) sobre la "brutal represión" contra los manifestantes en Irán.

Además, respaldó "las legítimas reivindicaciones del pueblo iraní".

"Hoy proponemos nuevas restricciones a la exportación de componentes que Irán puede utilizar para la producción de drones y misiles. Esto limitará aún más la capacidad de Irán para alimentar la continua agresión de Rusia contra Ucrania", defendió la jefa de la diplomacia europea.

Violaciones de derechos

Kallas recordó que la UE ya impuso sanciones a Irán dirigidas a los responsables de violaciones de derechos humanos, actividades de proliferación nuclear y el apoyo de Irán a la guerra de Rusia en Ucrania.

La funcionaria también detalló que la Comisión Europea sigue trabajando en nuevas sanciones "en respuesta a la brutal represión de las autoridades iraníes contra los manifestantes", examinando "activamente qué otras medidas se pueden adoptar".

La Comisión lleva días trabajando con los 27 en el nuevo paquete de sanciones contra Irán en reuniones a nivel de embajadores con la idea de poder aprobarlo el próximo 29 de enero. Ese día, los ministros de Exteriores de los Estados miembro tendrán seguramente la última palabra para aprobar por unanimidad posibles medidas.

FUENTE: Con información de Europa Press