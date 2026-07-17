viernes 17  de  julio 2026
ROBÓTICA

Un torneo de lucha entre robots humanoides debuta en la ciudad china de Shenzhen

El duelo se enmarca en la estrategia de China, que ha identificado a estas tecnologías como ámbito de interés estratégico, para impulsar la robótica humanoide como industria

El mundo se prepara para presenciar la primera Olimpiada de Humanoides. En este encuentro mundial se dan cita los&nbsp;los robots humanoides más avanzados en escaparates espectaculares diseñados para cautivar a los públicos de todas las edades y procedencias.

El mundo se prepara para presenciar la primera Olimpiada de Humanoides. En este encuentro mundial se dan cita los los robots humanoides más avanzados en escaparates espectaculares diseñados para cautivar a los públicos de todas las edades y procedencias.

CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEO /https://humanoidolympiad.org/

PEQUÍN.- Un torneo inaugural de lucha libre entre robots humanoides, bautizado como Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), debutó este jueves en la ciudad meridional china de Shenzhen con combates que incluyeron puñetazos y patadas altas y hasta un contendiente que siguió peleando tras perder la cabeza de un golpe.

El combate, calificado por los organizadores como la primera competición mundial de este tipo, enfrentó al robot humanoide blanco apodado "Águila Blanca" con su oponente, de características similares pero de color negro "Matador", dejando vídeos virales del enfrentamiento en medios y redes sociales chinas.

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Detrás de la iniciativa se encuentra la empresa de robótica EngineAI, con sede en Shenzhen, ciudad conocida como el 'Silicon Valley' chino por su concentración de empresas tecnológicas punteras.

El momento más comentado del duelo, que se realizó con público en directo, llegó cuando uno de los robots perdió la cabeza tras encajar un golpe y, pese a perder las funciones de detección instaladas en ella, continuó peleando, lanzando puñetazos y resistiendo impactos.

Algunos internautas de la plataforma Weibo - similar a X, censurada en China - bromeaban sobre lo "suicida" que resultaba seguir luchando sin cabeza, mientras otros se mostraban sorprendidos por el avance tecnológico: "¿Los robots ya han llegado a este nivel? ¡Estoy realmente impresionado!", escribió un usuario.

Un total de 32 equipos de todo el mundo fueron seleccionados para competir, todos con el robot humanoide EngineAI T800 —de 1,73 metros de altura y 75 kilogramos de peso— como plataforma estandarizada y con el objetivo de hacerse con el cinturón de campeón y un premio acumulado de 10 millones de yuanes (unos 1,48 millones de dólares).

Los organizadores subrayaron a medios locales que la competición no se centra únicamente en la fuerza bruta, sino que el formato evalúa a los robots en cuatro categorías: golpes efectivos, estabilidad corporal, capacidad defensiva y evasiva, y resistencia general.

El fundador y director ejecutivo de EngineAI, Zhao Tongyang, explicó que el evento fue diseñado para crear una propiedad intelectual comercial de lucha entre robots humanoides con influencia global, al tiempo que impulsa la investigación y la industrialización.

Zhao señaló que el torneo ayudará a validar tecnologías punteras, entre ellas el equilibrio estructural mecánico o la toma de decisiones inteligente en cuestión de milisegundos y la coordinación de sensores multimodales.

El duelo se enmarca en la estrategia de China, que ha identificado a estas tecnologías como ámbito de interés estratégico, para impulsar la robótica humanoide como industria, utilizando pruebas en entornos reales para acelerar su desarrollo y evaluar su posible aplicación en ámbitos comerciales.

Este año ha dejado ejemplos similares como la participación de estas máquinas en la media maratón de Pekín, donde el equipo autónomo 'Qitian Dasheng' se impuso con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, rebajando en casi dos horas la marca del ganador de la edición pasada.

FUENTE: Con información de EFE

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