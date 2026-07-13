lunes 13  de  julio 2026
DIPLOMACIA

El primer ministro de Corea del Norte aboga por reforzar las relaciones con China en visita oficial

Esta visita ha tenido lugar ante la reciente mejora de las relaciones bilaterales entre los dos países, que llega en pleno aumento de la rivalidad entre China y Estados Unidos

Fotografía cedida por la Agencia Central Norcoreana de Noticias (KCNA) que muestra al líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un (der.), durante la bienvenida al presidente chino, Xi Jinping, en su visita de estado a Pyongyang.
Fotografía cedida por la Agencia Central Norcoreana de Noticias (KCNA) que muestra al líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un (der.), durante la bienvenida al presidente chino, Xi Jinping, en su visita de estado a Pyongyang. EFE/ Kcna

El primer ministro de Corea del Norte, Pak Thae Song, abogó este lunes por reforzar las relaciones bilaterales con China tras su visita a Pekín y ha dado las gracias a su homólogo chino, Li Qiang, tras celebrar el 65º aniversario del tratado de amistad entre los dos países.

Tras regresar al país después de una visita de tres días, Pak ha aplaudido la "hospitalidad sincera" de las autoridades chinas y se ha mostrado dispuesto a "trabajar con los camaradas chinos para expandir y desarrollar en mayor medida los lazos tradicionales que comparten los dos países, tal y como requiere la nueva era".

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Esta imagen, tomada el 18 de agosto de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) vía KNS el 19 de agosto de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un (centro) inspeccionando el destructor naval Choe Hyon en un lugar no revelado de Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un instó el 19 de agosto a una rápida expansión de la capacidad de armas nucleares del país, citando los ejercicios militares en curso entre Estados Unidos y Corea del Sur que, según él, podrían provocar una guerra. 
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Durante su visita, el primer ministro norcoreano se reunió también con el presidente del país, Xi Jinping, y varios altos cargos del Gobierno, entre ellos Cai Qi, director de la oficina general del Comité Central del Partido Comunista chino, según ha recogido la agencia de noticias KCNA.

Además, participó en la ceremonia de conmemoración de la firma del tratado, que fue ratificado en 1961 y fija una cláusula de defensa en caso de agresión contra uno de los dos países.

Esta visita ha tenido lugar ante la reciente mejora de las relaciones bilaterales entre los dos países, que llega en pleno aumento de la rivalidad entre China y Estados Unidos y el fortalecimiento de la coordinación de este útlimo con Corea del Sur y Japón. Las partes mantuvieron contactos durante la cumbre celebrada el mes pasado en Pyongyang, que también ha intensificado su cooperación militar, diplomática y económica con Rusia.

FUENTE: Con información de EFE

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