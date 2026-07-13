El primer ministro de Corea del Norte aboga por reforzar las relaciones con China en visita oficial

Fotografía cedida por la Agencia Central Norcoreana de Noticias (KCNA) que muestra al líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un (der.), durante la bienvenida al presidente chino, Xi Jinping, en su visita de estado a Pyongyang. EFE/ Kcna

El primer ministro de Corea del Norte, Pak Thae Song, abogó este lunes por reforzar las relaciones bilaterales con China tras su visita a Pekín y ha dado las gracias a su homólogo chino, Li Qiang, tras celebrar el 65º aniversario del tratado de amistad entre los dos países.

Tras regresar al país después de una visita de tres días, Pak ha aplaudido la "hospitalidad sincera" de las autoridades chinas y se ha mostrado dispuesto a "trabajar con los camaradas chinos para expandir y desarrollar en mayor medida los lazos tradicionales que comparten los dos países, tal y como requiere la nueva era".

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Durante su visita, el primer ministro norcoreano se reunió también con el presidente del país, Xi Jinping, y varios altos cargos del Gobierno, entre ellos Cai Qi, director de la oficina general del Comité Central del Partido Comunista chino, según ha recogido la agencia de noticias KCNA.

Además, participó en la ceremonia de conmemoración de la firma del tratado, que fue ratificado en 1961 y fija una cláusula de defensa en caso de agresión contra uno de los dos países.

Esta visita ha tenido lugar ante la reciente mejora de las relaciones bilaterales entre los dos países, que llega en pleno aumento de la rivalidad entre China y Estados Unidos y el fortalecimiento de la coordinación de este útlimo con Corea del Sur y Japón. Las partes mantuvieron contactos durante la cumbre celebrada el mes pasado en Pyongyang, que también ha intensificado su cooperación militar, diplomática y económica con Rusia.

FUENTE: Con información de EFE