Una muñeca sexual es "confundida" con una víctima de asesinato en Australia

En esta imagen del 17 de mayo de 2020, maniquíes colocados como espectadores antes del inicio del partido de fútbol entre el FC Seoul y el Gwangju FC en el estadio del Mundial de Fútbol en Seúl, Corea del Sur.

Dos hombres conducían el domingo por el campo australiano cuando encontraron una maleta abandonada, al parecer con restos humanos en su interior.

Una muñeca sexual de aspecto real fue "confundida" brevemente por una víctima de asesinato tras ser hallada dentro de una valija arrojada en una zona rural de Australia, informaron el lunes la policía y medios locales.

Dos hombres conducían el domingo por el campo australiano cuando encontraron una maleta abandonada, al parecer con restos humanos en su interior.

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Se formó un equipo de detectives y expertos forenses para investigar lo que la policía inicialmente pensó que era un asesinato.

Pero las pruebas revelaron que la valija contenía una muñeca sexual de aspecto real, informó la televisión pública ABC.

"Inicialmente la confundieron con un humano", dijo a periodistas la superintendente de la policía de Nueva Gales del Sur, Linda Bradbury.

"Son muy realistas ya que parecen restos humanos", agregó.

La policía afirmó que "exámenes forenses" mostraron que se trataba de una "muñeca de apariencia real", incluyendo ropa, cabello y un aro en la nariz.

Para complicar aún más las cosas, la muñeca "también tenía marcas similares a moretones y raspones", señaló la policía en un comunicado.

"Las investigaciones han concluido".

FUENTE: Con información de AFP