Unión Europea elige a sus máximos funcionarios; hay dos nuevos rostros

“Satisfacción”, dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo. “Para Polonia y para Europa”.

Tanto Von der Leyen como Kallas deben recibir ahora el visto bueno de los legisladores europeos. El nombramiento de Costa sólo necesitaba la aprobación de los dirigentes, y asumirá su nuevo cargo hacia finales de año.

Después de que las tres familias políticas centristas del Parlamento Europeo llegaran a un acuerdo esta semana, era previsible que se aprobaran los nombramientos en la cumbre de dos días que comenzó el jueves en Bruselas.

Pero los políticos del ala más conservadora de la derecha, animados por su sólida victoria en las elecciones al Parlamento Europeo de este mes, afirmaron que se trataba de un montaje.

Descontento

La primera ministra italiana Giorgia Meloni dejó claro su descontento por haber sido excluida de las conversaciones preparatorias con un pequeño grupo de líderes que se repartieron los altos cargos. Su grupo nacionalista Conservadores y Reformistas Europeos se alzó como tercera fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas este mes.

Meloni votó en contra del portugués Costa y de la estonia Kallas. La funcionaria italiana se abstuvo sobre Von der Leyen para la presidencia de la Comisión Europea, confirmaron las mismas fuentes. Los dos funcionarios solicitaron el anonimato de conformidad con las prácticas de la UE.

En una publicación en X, Meloni dijo que la forma en que los partidos mayoritarios presentaron la terna “es errónea en método y sustancia. He decidido no apoyarla por respeto a los ciudadanos y a las indicaciones que éstos me han dado durante las elecciones”.

Al final, sólo un mandatario, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, rechazó a los tres candidatos.

“Los votantes europeos han sido engañados”, señaló en una publicación de Facebook el jueves por la noche. ”No apoyamos este vergonzoso acuerdo”. Sus objeciones eran discutibles: la terna sólo necesitaba una mayoría de dos terceras partes para ser aprobado.

En los comicios celebrados del 6 al 9 de junio, la legislatura de la UE se inclinó hacia la derecha y asestó duros golpes a los principales partidos gobernantes de Francia y Alemania, aunque los tres grupos mayoritarios lograron mantener una estrecha mayoría de escaños.

Costa, exprimer ministro portugués, pertenece al grupo de centro-izquierda Socialistas y Demócratas, que quedó en segundo lugar. Kallas es la primera ministra de su pequeño país báltico. Pertenece al grupo liberal proempresarial, en el que también milita el presidente francés Emmanuel Macron, que perdió escaños en los comicios de junio y quedó en cuarto lugar.

Los nombramientos de altos cargos de la UE supuestamente garantizan el equilibrio geográfico e ideológico, pero a fin de cuentas son los 27 mandatarios de los países miembros quienes tienen la última palabra, y generalmente lo hacen los más poderosos entre ellos.

FUENTE: Con información de AP