viernes 9  de  octubre 2026
COMERCIO

Unión Europea y China pactan medidas preliminares sobre autos eléctricos

El entendimiento previo a un acuerdo comercial en varios sectores económicos se alcanzó tras la visita del comisionado de comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovica, a Pekín. Sin embargo, aún quedan muchos detalles por precisar

Barco mercante en uno de los puertos de Asia.

Barco mercante en uno de los puertos de Asia.

AFP.
Comisionado europeo de Comercio, Maros Sefcoviv.&nbsp;

Comisionado europeo de Comercio, Maros Sefcoviv. 

EFE
Por Leonardo Morales

China y la Unión Europea (UE) llegaron a un consenso sobre el comercio de vehículos híbridos y eléctricos, el establecimiento de un "canal verde" para exportaciones chinas de tierras raras a Europa y un diálogo técnico sobre el reglamento europeo de subsidios extranjeros.

El acuerdo previo se alcanzó tras la visita del comisionado de la Unión Europea a Pekín, pero aún quedan muchos detalles por precisar.

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Esta confirmación sobre un posible pacto comercial en el futuro ocurre casi en paralelo a la visita del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio a Europa.

Sobre la negociación de vehículos híbridos y eléctricos aún no hay muchos detalles, se trata de un avance discreto y se espera que pueda corregir los desequilibrios que ha denunciado la Comisión Europea.

Apuesta por el mercado europeo

Las exportaciones a Europa de los autos y vehículos híbridos y eléctricos chinos pasaron del 7% en 2023 al 39% en el primer semestre de 2026, según datos de Global Trade Alert.

En relación con los autos eléctricos se estableció que se continuará el estudio sobre la reducción de aranceles y posibles tarifas de ventas.

Por su parte, el denominado "canal verde" es un mecanismo para expedir licencias de exportación de tierras raras de manera más expedita a la UE, en línea con el compromiso de mejorar la previsibilidad y la estabilidad de las cadenas globales de industria y suministro.

Las conversaciones entre el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el titular chino de este departamento, Wang Wentao, resultaron en avances en comercio, inversión, controles de exportación, propiedad intelectual y reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según la cartera china de Comercio.

El listado supone el primer balance concreto de la visita de Sefcovic a Pekín, marcada por las exigencias europeas de resultados "tangibles" para reequilibrar una relación comercial que Bruselas considera "insostenible". Pese a que el déficit europeo es cercano a los 1.000 millones de euros diarios

En el comunicado difundido por Pekín se señala que: "Tras intensas consultas, ambas partes alcanzaron un entendimiento sobre el comercio de vehículos híbridos de una forma compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

También acordaron mantener el diálogo sobre el acceso al mercado de los dispositivos médicos y “continuar las consultas sobre sus respectivos marcos regulatorios de cosméticos y medicamentos para seguir resolviendo los problemas de acceso al mercado existentes y los que surjan”.

Exportaciones de dispositivos médicos europeos hacia China

De acuerdo con el Ministerio, la Unión Europea ha acogido con satisfacción las medidas de China para ampliar las importaciones de dispositivos médicos de la UE.

En materia de controles sanitarios, China aceptó -sobre la base de evaluaciones de riesgo- “acelerar el reconocimiento del principio de regionalización para los Estados miembros de la UE que cumplan los requisitos”.

También pactaron “explorar de forma conjunta vías para levantar las restricciones impuestas por China a determinados Estados miembros por la lengua azul (enfermedad infecciosa que afecta a rumiantes) y que afecta entre otros países a Bélgica y Países Bajos”.

Además, China y la UE iniciarán un diálogo técnico sobre el Reglamento de la UE sobre Subvenciones Extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés).

En el área de control de exportaciones, “ambas partes alcanzaron un entendimiento para notificarse con antelación antes de incluir entidades en sus listas, aumentar la transparencia de los procedimientos de inclusión y exclusión, y apoyar el inicio de procedimientos de exclusión conforme a sus respectivos marcos jurídicos”.

Rubio: "Queremos una Europa fuerte"

Las negociaciones de entendimiento entre Pekín y Bruselas liman en parte las fricciones comerciales, con cierta incidencia en el comercio entre Estados Unidos y la UE por los acuerdos firmados por el bloque de 27 países con Washington en un nuevo contexto comercial a nivel global.

En su reciente visita al viejo continente, el secretario del Departamento de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que: “Queremos una Europa fuerte. Queremos socios fuertes en Europa. … Cada país es diferente. Obviamente, están tomando decisiones diferentes, como ocurre en Grecia y Portugal. Hay muchos países que han dado un paso adelante como el caso de Alemania y en sentido general están haciendo su parte para ser más fuertes".

Las declaraciones las emitió este 8 de octubre en Grecia. Y agregó: "La OTAN es un conjunto de países que ha creado una alianza. Cuanto más fuertes sean los miembros individuales de la OTAN, tanto a nivel social, como económico y militar, más fuerte será la OTAN. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que hemos pedido. Hay señales positivas en muchos países donde esto ya está ocurriendo. Y, obviamente, hay otros que se están quedando atrás; sé que tienen mucha presión interna, pero en sentido general este despertar es muy bueno para todos nosotros”.

[email protected]

FUENTE: Con información de EFE/ Periódico de la Energía/ El Mundo/Departamento de Estado

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