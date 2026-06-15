lunes 15  de  junio 2026
CORRUPCIÓN

José Luis Rodríguez Zapatero solicita a juez aplazar su declaración sobre joyas, pide tiempo para "explicar"

El expresidente responderá entre el miércoles y jueves sobre su vinculación con la red en el caso Plus Ultra pero no sobre las prendas halladas en su oficina

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

OBJETOS INTERVENIDOS RECOGIDOS INFORME JUZGADO/ Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- De nuevo, el expresidente de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió aplazar su declaración, prevista los días miércoles y jueves próximos, ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga en pieza aparte el origen de las joyas que le fueron incautadas por la Policía Nacional.

El socialista “necesita más tiempo para poder explicar el origen” de las prendas, según informó una fuente cercana a medios españoles este lunes, lo cual apunta a que su defensa necesita afinar cómo podrá desvirtuar la nueva imputación que implica la no declaración al fisco español.

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No obstante, sí comparecerá ante el juez José Luis Calama en los días previstos para declarar sobre las imputaciones por tráfico de influencias y presunto responsable de la red societaria de lavado que intervino en el rescate de la aerolínea española Plus Ultra, cuyo accionista principal es un venezolano.

Rodríguez Zapatero había solicitado el 26 de mayo a través de su abogado Víctor Moreno Catena, reprogramar su declaración, como imputado, ante el juez Calama, debido a “la complejidad de la causa”, según alegó.

Joyas de Rodríguez Zapatero

El viernes de la semana pasada, Rodríguez Zapatero fue imputado por el juez por los delitos de contrabando y delito fiscal, en relación con el hallazgo de collares de piedras preciosas y relojes cuyo valor ascendería a más de 1,3 millones de euros, según evaluaciones judiciales.

La investigación, que se suma al caso Plus Ultra, está orientada a determinar el origen y establecer la trazabilidad de las joyas, pero este lunes se informó que el informe con el peritaje no contempla “el detalle del punzón ni el contraste”, considerados elementos decisivos para determinar el origen de las prendas.

Si ambos factores no aparecen en las joyas significaría que no fueron compradas en España según explicó una fuente a un diario español.

Las hipótesis apuntan hasta el momento en que fueron adquiridas en el mercado árabe y que se hizo en fecha reciente, según el reporte.

Cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional practicaron el registro y hallaron las joyas en su despacho del PSOE, en Ferraz, la secretaria de Rodríguez Zapatero les aseguró que eran regalos institucionales y de herencia de su esposa.

Se informó que Rodríguez Zapatero habría confiado a su entorno que "ya sé que estoy condenado, ahora sólo me importa salvar a Sonsoles y a mis hijas", al comentar su "impotencia" frente al escándalo único ocurrido con un expresidente de gobierno español.

FUENTE: Con información de okdiario.com; abc.es; agencias

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