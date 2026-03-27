viernes 27  de  marzo 2026
SEGURIDAD

Zelenski anuncia acuerdo de cooperación tecnológica e inversiones militares con Arabia Saudita

"Estamos dispuestos a compartir experiencia y nuestros sistemas con Arabia Saudita y a trabajar juntos para reforzar la protección de civiles", dijo Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV. - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este viernes un acuerdo con Arabia Saudita, en materia de defensa, con el que Kiev y Riad elevarán la cooperación tecnológica e inversiones militares.

"Hemos alcanzado un importante acuerdo entre el Ministerio de Defensa de Ucrania y el Ministerio de Defensa del Reino de Arabia Saudita en materia de cooperación en defensa", señaló Zelenski en el marco de su visita al país árabe, donde se reunió con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman.

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También expresó que el pacto "sienta las bases para futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones". Insistió en que el acuerdo refuerza, además, "el papel internacional de Ucrania como proveedor de seguridad".

En un mensaje en redes sociales, el mandatario ucraniano sostuvo: "Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia y nuestros sistemas con Arabia Saudita y a trabajar juntos para reforzar la protección de civiles".

A su vez, hizo un paralelismo entre los ataques que sufre la población ucraniana y los "ataques terroristas" con misiles balísticos y drones que "el régimen iraní realiza actualmente en Oriente Próximo y la región del Golfo".

Defensa antiaérea

En el marco de su visita, Zelenski se reunió con expertos militares ucranianos destacados en Arabia Saudita para ayudar a Riad en cuestiones de defensa antiaérea. Mediante esta cooperación, Kiev busca identificar qué cambios son necesarios para reforzar la protección de la población y las vidas frente a los drones y misiles iraníes.

"Hay medidas concretas que podemos adoptar junto con nuestros socios. Incluso en tan poco tiempo, los expertos ucranianos han podido compartir sus amplios conocimientos y demostrar cómo protegemos en Ucrania nuestras vidas y nuestras infraestructuras", dijo. Esto según un comunicado de su oficina respecto a los equipos desplegados en Arabia Saudita, incidiendo en que la experiencia de Ucrania es "única y reconocida".

Zelenski volvió a poner de manifiesto que Ucrania está dispuesta a apoyar la protección de aquellos países que, por su parte, ayuden a Kiev a defender su independencia.

FUENTE: Con información de Europa Press

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