Reina Letizia cede la tiara Flor de Lis para exposición de Patrimonio Nacional

La reina Letizia durante la cena de gala en honor al Sultán de Omán ofrecida en el Palacio Real, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid, España.

MIAMI.- La reina Letizia cederá la tiara Flor de Lis, una de las joyas más importantes de la Familia Real española y emblema heráldico de los Borbones, para una exposición sobre la reina Victoria Eugenia de Battenberg que se llevará a cabo en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid, desde el 2 de diciembre hasta el 5 de abril de 2026.

La muestra promete llevar a los asistentes a un viaje por la vida y el legado de la monarca, quien fue la primera en portar esta corona ya que fue un regalo de Alfonso XIII a su entonces prometida. Victoria la lució el día de su boda, el 31 de mayo de 1906.

La diadema fue creada en el año 1906 por la firma española Ansorena, está elaborada en platino y brillantes, con charnelas que representan la flor de lis heráldica de los Borbones, y se une con detalles vegetales hechos con diamantes.

Cuando el rey Felipe VI asumió la corona de España, Letizia recibió una serie de joyas denominadas “de pasar”, es decir, que son cedidas de reina en reina. De esta manera, la actual monarca recibió la tiara de la reina Victoria Eugenia.

"Además de la tiara que ha cedido a Patrimonio Nacional para la exposición, también recibió unas pulseras gemelas de brillantes que pertenecieron a Ena, su apodo, y que proceden de una corona, obra de Cartier, que Alfonso XIII también regaló a su mujer", reseña la revista ¡HOLA!.

En 2017, Letizia portó por primera vez tanto la tiara Flor de Lis como las pulseras.

Tanto la esposa del rey Felipe VI como su madre, la reina Sofía, reservan el uso de esta joya para ocasiones especiales y solemnes.

Historia de Victoria Eugenia

La exposición ofrece una colección de alrededor de 350 obras, documentos, libros y fotografías que exponen la huella que dejó una de las reinas consortes más importantes de España.

"Esta joven inglesa, bisabuela del rey Felipe VI, nunca imaginó ser portadora de una corona y tuvo una vida alejada de su patria en la que no faltó el drama, el amor, la política e incluso el exilio. Conocida familiarmente como Ena, por el último de los nombres que recibió en la pila bautismal, conoció a Alfonso XIII durante la visita de Estado que este realizó a Inglaterra en junio de 1905", explica la revista.

La reina Victoria Eugenia se ganó el corazón del pueblo al no solo ejercer como la esposa del monarca, sino también por sus labores humanitarias.

Sin embargo, tras salir exiliada de España, solo regresó en febrero de 1968, para el bautizo de su bisnieto, el rey Felipe VI, de quien fue madrina. Durante esa estancia se alojó en el Palacio de Liria, la residencia del duque de Alba en Madrid.

Además de la exposición, también se prepara una sobre ella titulada Ena, dirigida por Javier Olivares. La producción consta de seis capítulos y busca introducir al espectador en un mundo de lujo y majestuosidad.