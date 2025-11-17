lunes 17  de  noviembre 2025
CORONA

Reina Letizia cede la tiara Flor de Lis para exposición de Patrimonio Nacional

En 2017, Letizia portó por primera vez tanto la tiara Flor de Lis como unas pulseras gemelas de brillantes Cartier que fueron de la reina Victoria Eugenia de Battenber

La reina Letizia durante la cena de gala en honor al Sultán de Omán ofrecida en el Palacio Real, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid, España.&nbsp;

La reina Letizia durante la cena de gala en honor al Sultán de Omán ofrecida en el Palacio Real, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid, España. 

Europa Press/José Oliva
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La reina Letizia cederá la tiara Flor de Lis, una de las joyas más importantes de la Familia Real española y emblema heráldico de los Borbones, para una exposición sobre la reina Victoria Eugenia de Battenberg que se llevará a cabo en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid, desde el 2 de diciembre hasta el 5 de abril de 2026.

La muestra promete llevar a los asistentes a un viaje por la vida y el legado de la monarca, quien fue la primera en portar esta corona ya que fue un regalo de Alfonso XIII a su entonces prometida. Victoria la lució el día de su boda, el 31 de mayo de 1906.

Lee además
Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.
LITERATURA

Programación de la Feria del Libro de Miami este lunes
El compositor clásico Johann Sebastian Bach. 
MÚSICA

Presentan en Alemania dos piezas de Bach perdidas durante siglos

La diadema fue creada en el año 1906 por la firma española Ansorena, está elaborada en platino y brillantes, con charnelas que representan la flor de lis heráldica de los Borbones, y se une con detalles vegetales hechos con diamantes.

Embed

Cuando el rey Felipe VI asumió la corona de España, Letizia recibió una serie de joyas denominadas “de pasar”, es decir, que son cedidas de reina en reina. De esta manera, la actual monarca recibió la tiara de la reina Victoria Eugenia.

"Además de la tiara que ha cedido a Patrimonio Nacional para la exposición, también recibió unas pulseras gemelas de brillantes que pertenecieron a Ena, su apodo, y que proceden de una corona, obra de Cartier, que Alfonso XIII también regaló a su mujer", reseña la revista ¡HOLA!.

En 2017, Letizia portó por primera vez tanto la tiara Flor de Lis como las pulseras.

Tanto la esposa del rey Felipe VI como su madre, la reina Sofía, reservan el uso de esta joya para ocasiones especiales y solemnes.

Historia de Victoria Eugenia

La exposición ofrece una colección de alrededor de 350 obras, documentos, libros y fotografías que exponen la huella que dejó una de las reinas consortes más importantes de España.

"Esta joven inglesa, bisabuela del rey Felipe VI, nunca imaginó ser portadora de una corona y tuvo una vida alejada de su patria en la que no faltó el drama, el amor, la política e incluso el exilio. Conocida familiarmente como Ena, por el último de los nombres que recibió en la pila bautismal, conoció a Alfonso XIII durante la visita de Estado que este realizó a Inglaterra en junio de 1905", explica la revista.

La reina Victoria Eugenia se ganó el corazón del pueblo al no solo ejercer como la esposa del monarca, sino también por sus labores humanitarias.

Sin embargo, tras salir exiliada de España, solo regresó en febrero de 1968, para el bautizo de su bisnieto, el rey Felipe VI, de quien fue madrina. Durante esa estancia se alojó en el Palacio de Liria, la residencia del duque de Alba en Madrid.

Además de la exposición, también se prepara una sobre ella titulada Ena, dirigida por Javier Olivares. La producción consta de seis capítulos y busca introducir al espectador en un mundo de lujo y majestuosidad.

Temas
Te puede interesar

Hombre que atacó a Ariana Grande pasará 9 días detenido

Rosalía alcanza primer top 10 en la Billboard 200 con "LUX"

Paul McCartney lanza tema silencioso en respuesta a proyecto sobre la IA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile

Te puede interesar

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VOLAR CON NORMALIDAD

FAA pone fin a reducciones de vuelos y anuncia retorno a la normalidad en espacio aéreo de EEUU

Imagen referencial.
SUCESOS

Tiroteo en La Pequeña Habana deja dos adolescentes heridos

Imagen referencial.
PROYECTO DE LEY

Florida a un paso de exigir dominio de la escritura cursiva en sus escuelas