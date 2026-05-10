domingo 10  de  mayo 2026
Operativo sanitario

Ocupantes del crucero afectado por hantavirus son evacuados con destino a sus países

Los pasajeros afectados fueron trasladados con trajes de protección y sometidos a procesos de desinfección antes de ser repatriados a su país de origen

El 10 de mayo de 2026, pasajeros abordaron un avión con destino a los Países Bajos en el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, tras ser evacuados del crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, afectado por el hantavirus, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España). Los vuelos de repatriación para los casi 150 pasajeros a bordo del barco, afectado por el mortal brote de hantavirus, comenzaron cuando los pasajeros y algunos miembros de la tripulación fueron trasladados a tierra en embarcaciones más pequeñas, luego en autobús al aeropuerto y, finalmente, en avión a sus hogares tras semanas en alta mar.

El 10 de mayo de 2026, pasajeros abordaron un avión con destino a los Países Bajos en el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, tras ser evacuados del crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, afectado por el hantavirus, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España). Los vuelos de repatriación para los casi 150 pasajeros a bordo del barco, afectado por el mortal brote de hantavirus, comenzaron cuando los pasajeros y algunos miembros de la tripulación fueron trasladados a tierra en embarcaciones más pequeñas, luego en autobús al aeropuerto y, finalmente, en avión a sus hogares tras semanas en alta mar.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los cerca de 150 pasajeros y tripulantes del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus que dejó tres fallecidos, comenzaron este domingo a ser evacuados en Tenerife bajo un amplio operativo sanitario supervisado por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades españolas, mientras aumenta la atención internacional sobre el manejo de la emergencia y los riesgos de propagación del virus.

Los ocupantes del barco, vestidos con trajes de protección azules, descendían en pequeños grupos desde la embarcación hacia lanchas que los trasladaban hasta el puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife.

Lee además
Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. Se han implementado estrictas medidas de precaución, incluyendo el aislamiento, en el crucero anclado frente a las costas de Cabo Verde, donde se sospecha que un brote de hantavirus ha causado la muerte de tres personas, según informó la compañía operadora el 4 de mayo de 2026.
SALUD

La OMS asegura que hasta ahora hay seis casos confirmados de hantavirus
Fotografía tomada a través de un microscopio de una muestra de tejido hepático que fue extraída de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).
Medidas

EEUU anuncia cuarentena a sus ciudadanos a bordo de crucero afectado por brote de hantavirus

El crucero había zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia antes de registrarse el brote que provocó la muerte de una pareja neerlandesa y de una ciudadana alemana.

“Si todo sigue conforme a lo previsto, y estoy segura de que va a ser así, a las 19:00 horas (18:00 GMT) del lunes el barco zarpará rumbo a Países Bajos”, declaró a RTVE la directora de Protección Civil de España, Virginia Barcones.

Evacuación de pasajeros

Hasta las 13:00 GMT habían partido vuelos con ciudadanos españoles y franceses, mientras que durante el resto del día continuaría la evacuación de pasajeros de otras nacionalidades.

“Todo va bien”, declaró el pasajero francés Roland Seitre antes de abordar su vuelo. “Absolutamente todo el mundo está bien, no hay nada que objetar”, añadió sobre el operativo.

Los primeros en abandonar el crucero fueron 14 ciudadanos españoles, trasladados hacia el aeropuerto Tenerife Sur en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME), acondicionados con separaciones de protección entre los conductores y los pasajeros.

Medidas de seguridad

Al llegar al aeropuerto, los evacuados cambiaron sus trajes de protección y fueron sometidos a un proceso de desinfección antes de abordar un vuelo con destino a Madrid, desde donde fueron trasladados posteriormente a un hospital militar para cumplir cuarentena.

La misma operación será aplicada al resto de los pasajeros y tripulantes.

La ministra de Salud de España, Mónica García, informó que durante este domingo estaban previstos vuelos hacia Países Bajos, Canadá, Turquía, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. El último vuelo, con destino a Australia, está programado para el lunes.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

La OMS reconoce que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave"

Reportan a más de 100 personas enfermas con norovirus en un crucero que zarpó de Florida

Gobierno de EEUU informa de evacuación aérea de estadounidenses en crucero afectado por hantavirus

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Sin Maduro, Delcy Rodríguez busca blindar su poder con figuras "frescas"

Un gran buque de carga se observa detrás de las embarcaciones de migrantes apiladas en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Islas Canarias, España, el 6 de mayo de 2026. Un crucero afectado por un brote de hantavirus atracará en un plazo de tres días en Granadilla, en la isla de Tenerife, según anunció hoy el ministro de Sanidad español, a pesar de la oposición del gobierno regional de Canarias. Se pondrá en marcha un sistema conjunto de evaluación sanitaria y evacuación para repatriar a todos los pasajeros, salvo que su estado de salud lo impida, declaró el ministro de Sanidad durante una rueda de prensa.
MEDIDAS

La OMS reconoce que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave"

Crucero navegando. Imagen referencial.
VIRUS

Reportan a más de 100 personas enfermas con norovirus en un crucero que zarpó de Florida

Foto collage del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.
GUERRA

Putin afirma que la guerra en Ucrania está llegando a su fin y arremete contra la OTAN

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
Negociaciones

Irán entrega su respuesta a la última propuesta de EEUU y escala sus ataques contra países del Golfo

Te puede interesar

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
Negociaciones

Irán entrega su respuesta a la última propuesta de EEUU y escala sus ataques contra países del Golfo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Joe Sánchez.
MIAMI-DADE

Joe Sánchez va por el distrito 5 con propuestas de orden y disciplina fiscal

Soldados cubanos maniobran una ametralladora antiaérea, popularmente conocida como cuatro bocas. 
REBELIÓN

Cubanos se mofan de alardes del régimen acerca de enfrentar supuesta intervención de EEUU

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Sin Maduro, Delcy Rodríguez busca blindar su poder con figuras "frescas"

Edificio del poderoso conglomerado militar cubano Gaesa, en La Habana, Cuba. 
CUBA

Rubio afirma que los ingresos de Gaesa no benefician a los cubanos, se avecinan más sanciones contra el régimen