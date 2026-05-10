Ocupantes del crucero afectado por hantavirus son evacuados con destino a sus países

El 10 de mayo de 2026, pasajeros abordaron un avión con destino a los Países Bajos en el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, tras ser evacuados del crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, afectado por el hantavirus, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España). Los vuelos de repatriación para los casi 150 pasajeros a bordo del barco, afectado por el mortal brote de hantavirus, comenzaron cuando los pasajeros y algunos miembros de la tripulación fueron trasladados a tierra en embarcaciones más pequeñas, luego en autobús al aeropuerto y, finalmente, en avión a sus hogares tras semanas en alta mar.

Los cerca de 150 pasajeros y tripulantes del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus que dejó tres fallecidos, comenzaron este domingo a ser evacuados en Tenerife bajo un amplio operativo sanitario supervisado por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades españolas, mientras aumenta la atención internacional sobre el manejo de la emergencia y los riesgos de propagación del virus.

Los ocupantes del barco, vestidos con trajes de protección azules, descendían en pequeños grupos desde la embarcación hacia lanchas que los trasladaban hasta el puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife.

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El crucero había zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia antes de registrarse el brote que provocó la muerte de una pareja neerlandesa y de una ciudadana alemana.

“Si todo sigue conforme a lo previsto, y estoy segura de que va a ser así, a las 19:00 horas (18:00 GMT) del lunes el barco zarpará rumbo a Países Bajos”, declaró a RTVE la directora de Protección Civil de España, Virginia Barcones.

Evacuación de pasajeros

Hasta las 13:00 GMT habían partido vuelos con ciudadanos españoles y franceses, mientras que durante el resto del día continuaría la evacuación de pasajeros de otras nacionalidades.

“Todo va bien”, declaró el pasajero francés Roland Seitre antes de abordar su vuelo. “Absolutamente todo el mundo está bien, no hay nada que objetar”, añadió sobre el operativo.

Los primeros en abandonar el crucero fueron 14 ciudadanos españoles, trasladados hacia el aeropuerto Tenerife Sur en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME), acondicionados con separaciones de protección entre los conductores y los pasajeros.

Medidas de seguridad

Al llegar al aeropuerto, los evacuados cambiaron sus trajes de protección y fueron sometidos a un proceso de desinfección antes de abordar un vuelo con destino a Madrid, desde donde fueron trasladados posteriormente a un hospital militar para cumplir cuarentena.

La misma operación será aplicada al resto de los pasajeros y tripulantes.

La ministra de Salud de España, Mónica García, informó que durante este domingo estaban previstos vuelos hacia Países Bajos, Canadá, Turquía, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. El último vuelo, con destino a Australia, está programado para el lunes.

FUENTE: Con información de AFP