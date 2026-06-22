Ola de calor sofoca Europa con altas temperaturas

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El calor asfixiante que golpea el oeste de Europa, vinculado al cambio climático, se intensificó este lunes, especialmente en Francia, donde dos niños fueron hallados muertos dentro de un auto.

Se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

CLIMA Miami-Dade y Broward bajo aviso por calor extremo con sensación térmica de hasta 107 grados

El nuevo episodio, más duradero que el de mayo y que podría prolongarse hasta el fin de semana, recuerda a la ola de calor de agosto de 2003, que marcó Europa con más de 70,000 muertos durante sus dos semanas de duración.

Niños y mayores fallecidos

Francia fue el epicentro, con temperaturas previstas entre 36 y 43ºC. El servicio meteorológico Météo France decretó la alerta roja, la máxima posible, en la mitad del país, donde viven más de 35 millones de habitantes. El mercurio no debería bajar antes de finales de semana.

Dos hermanos de dos y cuatro años fueron hallados muertos este lunes dentro del auto de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia, y la principal hipótesis del fallecimiento es "la ola de calor", indicó a AFP la fiscal, Hélène Mourges.

El domingo, tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido a las altas temperaturas, según las autoridades. Y otras trece se ahogaron durante el fin de semana en distintas partes del país.

La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, alertó de "un enorme aumento" del número de llamadas a los servicios de emergencia, aunque el sistema sanitario no estaría "particularmente bajo tensión" por el momento.

Aulas sofocantes

Más de 1,300 de las 60,000 escuelas y centros de secundaria del país permanecieron cerrados este lunes, mientras que otros 4,000 ajustaron su horario lectivo o sus instalaciones, según el ministerio de Educación.

Desde la semana pasada, otros centros educativos han sugerido a los padres que mantengan a sus hijos en casa o que los recojan a la hora del almuerzo para sacarlos de unas sofocantes aulas.

"Son las 10H00 y hace 38°C dentro del aula, así que los niños están fuera, no pueden quedarse", dijo a AFP Sylvain Gigon, director de una escuela primaria en Tours, ciudad del centro de Francia que batió su récord local de noche más calurosa con 24,8ºC de temperatura mínima.

Trenes anulados

La región de París anuló un tren de cada diez de manera preventiva. La víspera, la compañía SNCF recomendó a las personas "vulnerables" evitar tomar el tren.

En la estación de trenes Saint Charles de Marsella, en el sureste de Francia, las autoridades repartieron botellas de agua, abanicos y sombreros a los pasajeros antes de acceder al tren.

"Hay que hidratarse", dijo a AFP Mamone Outhaithany, una enfermera de 31 años, que, sombrero en la cabeza, bromeó que le será "muy práctico" para jugar a la popular petanca.

Más al norte, en Bélgica, esta semana podría ser "la más calurosa jamás registrada", con una temperatura media superior a 27°C, según David Dehenauw, del instituto meteorológico IRM.

Algunos trenes en horas punta fueron cancelados el lunes y el martes en este pequeño país, donde este tipo de transporte es muy utilizado, indicó la SNCB, la compañía nacional de ferrocarriles.

Retransmisión del Mundial cancelada

La ola de calor también golpea al resto de Europa occidental.

España enfrentó su segunda jornada de ola de calor con valores de "entre 5 y 10 grados superiores a los propios de esta época en general", según Rubén del Campo, portavoz de la agencia española de meteorología Aemet.

Las altas temperaturas ya obligaron a cancelar el domingo eventos como la transmisión en pantalla gigante del partido de fútbol España-Arabia Saudita en el centro de Madrid.

En Portugal, se decretó la alerta naranja el martes en zonas del interior, mientras que Países Bajos se encuentra en "código amarillo" con temperaturas de hasta 37ºC de aquí a finales de semana.

Reino Unido decretó la muy poco común alerta roja por "calor extremo" miércoles y jueves en el sur del país.

FUENTE: Con información de AFP