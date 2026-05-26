martes 26  de  mayo 2026
CLIMA

Una ola de calor excepcional dispara las temperaturas en Europa occidental

La intensa ola de calor que golpea a Europa occidental deja récords históricos, víctimas mortales y alertas meteorológicas por temperaturas cercanas a los 40 grados

Un hombre se refresca echándose agua de una fuente en el cabello en el Jardín del Palais Royal, en el centro de París, el 26 de mayo de 2026, mientras una ola de calor azota Francia.

Un hombre se refresca echándose agua de una fuente en el cabello en el Jardín del Palais Royal, en el centro de París, el 26 de mayo de 2026, mientras una ola de calor azota Francia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- Varios países de Europa occidental vivieron este martes otro día de una ola de calor con temperaturas extremas muy superiores a las normales para un mes de mayo.

El fenómeno meteorológico, llamado "cúpula de calor", se produce cuando una masa de aire cálido procedente del norte de África queda atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental.

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"Es un poco preocupante, porque no es normal en esta época del año, pero por desgracia creo que esto se va a convertir en la norma en Francia", dijo Chloe Voisin, una estudiante de 22 años, en la ciudad suroccidental de Burdeos.

"Récords de temperatura"

Este martes se batieron récords de temperatura para el mes de mayo en el Reino Unido y en Francia, donde se declaró alerta naranja por ola de calor en trece departamentos del oeste del país a partir del miércoles, indicó la agencia meteorológica Météo-France.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office) indicó que el martes se registraron máximas de 35,1 °C en Kew Gardens, al suroeste de la capital, un día después de que los 34,8 ºC reportados en ese lugar también batieran un récord.

Météo-France indicó que este episodio, "excepcional, histórico e inédito" probablemente dure, al menos, hasta finales de semana, con picos de hasta 38 ºC o 39 ºC en algunos puntos.

En Francia, el indicador térmico nacional, que mide la temperatura media en el país, alcanzó los 24,8 ºC, un récord para el mes de mayo. El lunes también había batido un récord al situarse en 24,6 ºC.

Decesos

Las autoridades francesas informaron de al menos siete muertes relacionadas con la ola de calor, cinco de ellas por ahogamiento, ya que muchas personas fueron a las playas para refrescarse, pese a que en muchas zonas no hay socorristas hasta julio.

En el Reino Unido también se notificó la muerte de cuatro adolescentes que se ahogaron en varias regiones del país desde el domingo.

Los científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano está amplificando los fenómenos extremos y que las olas de calor, las sequías e inundaciones son cada vez más intensos y frecuentes.

Bob Ward, del instituto de investigación Grantham sobre cambio climático y medio ambiente de la London School of Economics, apuntó que la gente deberá adaptar sus costumbres y edificios para hacer frente al cambio climático.

"Ahora tenemos el clima de los países mediterráneos en verano, pero no tenemos edificios ni oficinas para el clima mediterráneo" en el Reino Unido, señaló.

Europa es el continente que ha experimentado el calentamiento más rápido desde 1990, seguido de cerca por Asia, con América del Norte en tercer lugar, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP

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