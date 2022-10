10 de octubre de 1868: cimiento de la nación cubana

Muchas veces recuerdo al poeta en aquella situación difícil reproducida nuevamente en Cuba castrocomunista, que impuso un estado de guerra no declarado contra el pueblo cubano, y nos dice en una estrofa de su poema: “La calma, como a ti me sofocaba, pavores el silencio me infundía, y ver pasar un día y otro día siempre la esencia misma me cansaba: sentí la vida andar despacio, y buscar a mis alas quise espacio”.