24 récords mundiales de la 'revolución cubana'

Es probablemente además la que más récords internacionales ha impuesto nunca, aunque eso no lo sabe casi nadie. Los medios de comunicación no se han ocupado de ello. Por eso hoy voy a sacar a la luz 24 de esas plusmarcas "revolucionarias" castristas que he detectado, explica Roberto Álvarez Quiñones en su columna de opinión citada en el portal web Diario de Cuba