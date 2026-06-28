domingo 28  de  junio 2026
ANÁLISIS

250 años buscando la felicidad

La pregunta para los gobernantes es inevitable. ¿Están construyendo felicidad o simplemente administrando y acumulando poder?

Referencial.&nbsp;

Referencial. 

unsplash
Por Ricardo Trotti

A diferencia de la formación de otras naciones, hace 250 años los fundadores de Estados Unidos tuvieron la visión de consagrar the pursuit of happiness, la búsqueda de la felicidad, en la Declaración de Independencia de 1776, junto al derecho a la vida y a la libertad.

Fue un enorme gesto filosófico de Thomas Jefferson. Recogió en esa frase siglos de pensamiento, desde los filósofos griegos y romanos que situaron la felicidad en el centro de la vida virtuosa, hasta los filósofos morales escoceses. Y fue aún más audaz al reemplazar la “propiedad” de la tríada clásica de John Locke —vida, libertad y propiedad— por la búsqueda de la felicidad, prefiriendo la aspiración del alma a lo material.

Lee además
el espiritu republicano
OPINIÓN

El espíritu republicano
Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, durante un juego.
BÉISBOL

¿Quién vende en la MLB?

Para los padres fundadores, según explica Jeffrey Rosen en The Pursuit of Happiness (2024), esa felicidad no era placer ni bienestar personal, como suelen simplificarla los índices que cada año coronan a los países escandinavos como los más felices del mundo. Esas métricas miden servicios, seguridad y confort. Un país puede tener los mejores hospitales y asfixiar la disidencia. Puede ofrecer seguridad material y perseguir la fe. Puede garantizar el bienestar y restringir las libertades individuales.

Para los fundadores, la felicidad tenía más que ver con el autodominio, la mejora del carácter y el uso de la razón para alcanzar la tranquilidad necesaria para el crecimiento personal. En definitiva, no se trataba de sentirse bien, sino de ser buenas personas y buenos ciudadanos.

Franklin, Washington, Adams, Jefferson, Madison y Hamilton, los arquitectos de la república, la encarnaron cada uno a su manera. Franklin la vivió como una virtud activa y como un servicio a la comunidad. Adams, como responsabilidad moral. Washington, como sacrificio. Aunque podía gobernar de por vida, entregó el poder tras dos mandatos y sentó el precedente más importante de la democracia moderna.

Cuando los fundadores redactaron la Constitución y, poco después, la Primera Enmienda, la búsqueda de la felicidad quedó fuera de la estructura legal. Y, sin embargo, es el principio que las agrupa y les da sentido. La libertad de expresión, de prensa, de religión, de petición y de reunión solo cobran pleno significado si contribuyen a una vida virtuosa y plena.

La felicidad virtuosa debería ser la vara con la que medimos a nuestros gobernantes y a nosotros mismos como sociedad. No el PBI, ni las encuestas de satisfacción, ni los índices de bienestar. La pregunta que deberíamos hacerles a Trump, a los republicanos y a los demócratas, y a los gobernantes y partidos de cualquier país, es si están construyendo felicidad colectiva o simplemente administrando el presente con la vieja coartada de Bismarck, que la política es el arte de lo posible.

Los 250 años se celebrarán este 4 de julio con fuegos artificiales, pícnics y discursos que, como suele ocurrir, terminarán polarizando más que uniendo. Pero si nos sentamos mentalmente con aquellos fundadores y pensamos en lo que concibieron, su mandato trasciende las fronteras de una nación y nos interpela a todos los seres humanos y a los gobiernos del planeta.

La pregunta para los gobernantes es inevitable. ¿Están construyendo felicidad o simplemente administrando y acumulando poder?

Y para nosotros, los ciudadanos de aquí y del mundo, la pregunta es igual de incómoda. ¿La hemos perseguido como una empresa colectiva, o la hemos reducido a un scroll infinito de satisfacciones instantáneas? ¿Estamos tratando de ser buenas personas, o solo de sentirnos bien?

En un próximo post reflexionaré sobre la felicidad y la bondad, dos virtudes que van de la mano y que son, justamente, la esencia de mi tercer libro de la trilogía Robots con Alma.

Temas
Te puede interesar

La tierra tembló, pero Venezuela ya estaba rota

El rearme europeo y la cuenta que nadie quiere pagar

Nunca dije nada inteligente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista del edificio del conglomerado militar cubano Gaesa, en La Habana, Cuba. 
CUBA

GAESA se desprende de empresas para esquivar sanciones de EEUU

Imputación de sus hijas ocasiona más preocupaciones para el investigado, José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Imputación de las hijas de Zapatero complica situación de expresidente y de venezolanos chavistas involucrados

El centrocampista colombiano Kevin Castano (número 5) y el delantero portugués Cristiano Ronaldo (número 7) se dan la mano tras el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium 

Colombia gana el grupo K, mientras el Congo sorprende como tercero

 María Corina Machado insiste en su regreso pronto a Venezuela (AFP)
VENEZUELA

María Corina insiste en pronto regreso por responsabilidad con las víctimas del terremoto

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 
EMERGENCIA

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

Te puede interesar

Ola de calor en Francia. 
TEMPERATURAS

Europa registra más de 1.300 muertes atribuibles a la ola de calor, afirma la OMS

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Personas lloran frente a escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela). 
VENEZUELA

Abrazar la cruz

Imputación de sus hijas ocasiona más preocupaciones para el investigado, José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Imputación de las hijas de Zapatero complica situación de expresidente y de venezolanos chavistas involucrados

 María Corina Machado insiste en su regreso pronto a Venezuela (AFP)
VENEZUELA

María Corina insiste en pronto regreso por responsabilidad con las víctimas del terremoto

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
DAMNIFICADOS

Terremotos en Venezuela: ONU advierte que hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas