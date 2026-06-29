lunes 29  de  junio 2026
OPINIÓN

Del deslave a los terremotos

Los terremotos del presente suceden en un pais ya vandalizado y sin capacidad institucional de hacerle frente porque no hay instituciones. Las derribó el poder establecido

Un afgano pasa junto a una casa dañada tras los terremotos en la aldea de Mazar Dara, en Nurgal, distrito de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Más de 800 personas murieron y más de 2700 resultaron heridas desde la noche del 31 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025 en el este de Afganistán tras un terremoto de magnitud 6, seguido de al menos cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros de distancia.&nbsp;

Un afgano pasa junto a una casa dañada tras los terremotos en la aldea de Mazar Dara, en Nurgal, distrito de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Más de 800 personas murieron y más de 2700 resultaron heridas desde la noche del 31 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025 en el este de Afganistán tras un terremoto de magnitud 6, seguido de al menos cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros de distancia. 

Wakil Kohsar / AFP / 2 septiembre 2025
Por FERNANDO LUIS EGAÑA

Además del azote político, económico y social de estos largos años de tragedia nacional, se suma de manera implacable y cruenta la tragedia natural. El deslave que asoló al entonces estado Vargas, ocurrió en vísperas de empezar el siglo XXI. Nada menos que el día de un referendo amañado para destruir las bases de la República Civil y democrática y configurar las bases de la hegemonía despótica y depredadora.

Los terremotos del presente suceden en un pais ya vandalizado y sin capacidad institucional de hacerle frente porque no hay instituciones. Las derribó el poder establecido.

Lee además
El jugador argentino Lucas Trejo, en ese entonces del Club Táchira en Venezuela, celebra tras marcar un gol en un partido de la Copa Libertadores, el 26 de mayo de 2021.
FÚTBOL

Familia de futbolista argentino Lucas Trejo muere en los terremotos de Venezuela
En Venezuela, personas en Valencia y otras ciudades oran ante el miedo a los sismos. 
TRAGEDIA

Miedo e incertidumbre se acrecientan en Venezuela por fuerte réplica en plena emergencia nacional

Es admirable la solidaridad del pueblo venezolano. Está unido en un esfuerzo colosal para que todos nos ayudemos. La esencia de la solidaridad. Gracias a los medios internacionales, y a las redes sociales, podemos conocer la magnitud de lo ocurrido y ocurre. El poder hace propaganda y elude la verdad. Como siempre en esta etapa dolorosa de la vida venezolana.

No es tiempo de politizar los hechos. Es tiempo de solidaridad sin importar las

divisiones políticas. Pero tampoco se puede ignorar la realidad de un país devastado antes de los terremotos.

Me permito compartir una oración que escribí para mi familia:

Dios misecordioso. Padre de las Luces. Ten piedad de Venezuela y su gente. Ten piedad. Y pido a mi adorada Tía Carmen María, que se fue al Cielo con su familia en 1967, que interceda por todos nosotros. Padre de las Luces ten piedad.

.Y concluyo que el Padre de las Luces nos ilumine para el desafío titánico de salvar vidas y para la reconstrucción de nuestra Patria.

Temas
Te puede interesar

Cubana entre las víctimas y varios desaparecidos tras los terremotos en Venezuela; el MINREX aún no lo confirma

Mensaje al mundo del presidente Edmundo González a nombre de Venezuela

La irrelevancia de la organización de Estados Americanos con opción de reformas de fondo con el fin

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se observa un edificio dañado a través de la ventana de un autobús que transporta a miembros del Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil francesa (UIISC 7) en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, mientras se despliegan para colaborar en las operaciones de rescate tras los terremotos.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Edificios sociales de misión de Chávez se desmoronan como castillos de arena por los sismos, según reportes

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DICTADURA

Díaz-Canel descarta cambios políticos y reafirma que Cuba seguirá bajo el modelo "socialista"

El defensor Alistair Johnston (izq) y el centrocampista Stephen Eustaquio, ambos de Canadá, celebran luego de la victoria de su selección ante Sudáfrica en el Mundial, el 28 de junio de 2026. 
FÚTBOL

Canadá se convierte en el primer equipo en clasificar a octavos de final en el Mundial 2026

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.
TERREMOTO

El Papa León XIV expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
Tragedia

Temblor de 4.6 estremece el centro de Venezuela, tras doble terremoto del miércoles

Te puede interesar

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
Tragedia

Temblor de 4.6 estremece el centro de Venezuela, tras doble terremoto del miércoles
Influencers argentinos arrestados en el partido Colombia-Portugal en Miami-Dade
MIAMI-DADE

Dieciséis arrestos y 17 expulsiones tras partido Colombia-Portugal en el Hard Rock Stadium

Los altos impuestos a la vivienda golpean la economía de miles de familias.
SONDEO

64% de votantes en Florida respalda enmienda que recortaría impuesto a la propiedad, según encuesta

Una mujer reza en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en La Guaira (Venezuela). 
TRAGEDIA

Doble terremoto en Venezuela: Casi 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos

Rescatistas de Miami-Dade arriban a Venezuela.
APOYO ESPECIALIZADO

Miami-Dade envía equipo élite de rescatistas a Venezuela para búsqueda de sobrevivientes