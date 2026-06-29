lunes 29  de  junio 2026
OPINIÓN

El Armagedón del Régimen Cubano: La última batalla de una dictadura agónica

El comunismo es intrínsecamente perverso. Papa Pío XI. Encíclica Divini Redemptoris (1937)

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

DLA
Por Pbro Juan Lázaro Vélez González

Los cubanos hemos escuchado durante décadas promesas de prosperidad, sacrificios temporales, victorias inminentes y enemigos externos culpables de todas nuestras desgracias y calamidades. Sin embargo, la realidad una vez más ha terminado imponiendo su veredicto.

La palabra Armagedón evoca la batalla final entre las fuerzas que pretenden perpetuar la oscuridad y aquellas que luchan por la libertad y la verdad. En el caso cubano en particular, esta batalla no solamente se libraría con la ayuda del ejército de los Estados Unidos, sino en la conciencia de un pueblo que ha comenzado a perder el miedo y a recuperar su memoria.

Lee además
Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 
SUCESOS

Cubana entre las víctimas y varios desaparecidos tras los terremotos en Venezuela; el MINREX aún no lo confirma
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

La irrelevancia de la organización de Estados Americanos con opción de reformas de fondo con el fin

Me gustaría ilustrar ahora como en los antiguos relatos bíblicos, una serie de plagas que en mi modesta opinión han caído sobre la nación. No son castigos Divinos, sino las consecuencias humanas, políticas, económicas y morales de un sistema que agoto su ineficiente capacidad de ofrecer soluciones y que ahora lucha desesperadamente por sobrevivir.

  • La primera plaga: la destrucción de la libertad.

Durante seis nefastas décadas, el régimen identifico la Patria con un partido, la nación con un Estado y la lealtad política con el amor a Cuba. El resultado fue una ciudadanía reprimida y reducida al silencio y una sociedad privada de mecanismos necesarios para defender sus derechos.

  • La segunda plaga: el éxodo masivo.

Nunca antes en la historia contemporánea de la nación tantos cubanos habían abandonado la isla hacía todas partes del mundo en tan corto tiempo. Cuando un país pierde a sus hijos, pierde también una gran parte de su futuro.

  • La tercera plaga: la destrucción de la economía.

El comunismo-socialista cubano prometió abundancia y produjo escasez. Prometió igualdad y generó pobreza compartida. No hay modelo económico alguno en estos momentos para que el desgobierno cubano revitalice su economía, porque siguen creando trampas de manipulación y control militar.

  • La cuarta plaga: el deterioro moral e institucional.

La supervivencia cotidiana ha obligado a muchas familias a vivir entre el mercado informal y las muy conocidas “mipimez” este ultimo representa mini- mercados privados con abastecidos productos y variedades necesaria para la vida. La decencia y el decoro están de vacaciones vitalicias en la isla por la falta de credibilidad del mismo sistema inoperante y fallido.

  • La quinta plaga: la cultura del miedo.

Los acontecimientos de los últimos años y estos meses han demostrado una vez más, que la dictadura utiliza fuertemente sus mecanismos de persecución física y psicológica. Además de imponer altas penas de cárcel para amedrentar a los que hablan, disienten, y señalan las malas políticas del desconectado desgobierno.

  • La sexta plaga: la persecución de la libertad religiosa.

El comunismo en todas sus formas ha considerado siempre a la religión como un rival ideológico, porque la fe proclama una verdad fundamental: que la dignidad humana no proviene del Estado, ni del Partido, ni de ningún gobernante, sino de Dios. Desde el principio el régimen cubano ha limitado esta libertad intrínseca del ser humano solamente al plano cultual.

  • La séptima plaga: La ruptura familiar.

La familia cubana se ha convertido en una nación dispersa por el mundo. Donde se encuentre un cubano de bien se encontrará una esperanza de retorno a sus raíces robadas por un sueño roto.

Ante esta realidad evidente, el poder de la isla ahora responde con 176 medidas de “trasformación” y “reformas parciales”. Cada paquete de medidas intenta ganar tiempo. Cada anuncio promete correcciones. Cada reforma reconoce indirectamente el fracaso de la anterior. Es como un círculo vicioso, no pueden ofrecer nada más porque es lo mejor que saben hacer: robar y robar, inclusive asesinar si fuera necesario.

La caída del comunismo en Cuba que ciertamente es lo que queremos muchos definitivamente no garantiza automáticamente el nacimiento de una nación mejor. La verdadera tarea comenzará el día después. La Cuba futura necesitará reconciliación sin olvido, justicia sin venganza, libertad con responsabilidad y democracia con participación plural.

Quizás el verdadero Armagedón del régimen ya está sucediendo, pero aún falta que el cubano vuelva a creer en sí mismo, en su dignidad, en su libertad y en su derecho a construir su propio destino.

Y solo entonces así podremos volver a pronunciar las palabras que durante décadas hemos esperado: Dios; Patria y Libertad.

Temas
Te puede interesar

Díaz-Canel descarta cambios políticos y reafirma que Cuba seguirá bajo el modelo "socialista"

El Eje 27/47/67: Cuba, Irán y el equilibrio global de poder

Un pelotazo mal dado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se observa un edificio dañado a través de la ventana de un autobús que transporta a miembros del Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil francesa (UIISC 7) en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, mientras se despliegan para colaborar en las operaciones de rescate tras los terremotos.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Edificios sociales de misión de Chávez se desmoronan como castillos de arena por los sismos, según reportes

El defensor Alistair Johnston (izq) y el centrocampista Stephen Eustaquio, ambos de Canadá, celebran luego de la victoria de su selección ante Sudáfrica en el Mundial, el 28 de junio de 2026. 
FÚTBOL

Canadá se convierte en el primer equipo en clasificar a octavos de final en el Mundial 2026

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DICTADURA

Díaz-Canel descarta cambios políticos y reafirma que Cuba seguirá bajo el modelo "socialista"

Influencers argentinos arrestados en el partido Colombia-Portugal en Miami-Dade
MIAMI-DADE

Dieciséis arrestos y 17 expulsiones tras partido Colombia-Portugal en el Hard Rock Stadium

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
Tragedia

Temblor de 4.6 estremece el centro de Venezuela, tras doble terremoto del miércoles

Te puede interesar

Una empleada del correo cuenta boletas electorales.
EEUU

Corte Suprema impone límite de tiempo para el conteo de votos por correo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
Tragedia

Temblor de 4.6 estremece el centro de Venezuela, tras doble terremoto del miércoles

Ilustración placas tectonicas del mundo.
MUNDO

Conozca los 10 terremotos más fuertes registrados y sus consecuencias

Influencers argentinos arrestados en el partido Colombia-Portugal en Miami-Dade
MIAMI-DADE

Dieciséis arrestos y 17 expulsiones tras partido Colombia-Portugal en el Hard Rock Stadium

Los altos impuestos a la vivienda golpean la economía de miles de familias.
SONDEO

64% de votantes en Florida respalda enmienda que recortaría impuesto a la propiedad, según encuesta