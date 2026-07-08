A Delcy le tumbaron la careta

“Es la misma Delcy que conocí cuando era ministra de Exteriores reaccionando siempre igual al enfrentar críticas que no puede responder. Nunca toleró que la cuestionaran, especialmente la prensa extranjera o diplomáticos”, recuerda Imdat Oner quien como diplomático en Caracas fue testigo y víctima del poder de Delcy por haber sido crítico de la persecución del régimen contra miembros de la oposición.

No es cualquier apreciación la expuesta por Imdat Oner en la red social X a partir de la rueda de prensa que ofreció Delcy Rodríguez en la Base Aérea La Carlota, ocho días después de que dos terremotos llenaron de desolación al país.

Ya para el momento del debate de Delcy con periodistas, los venezolanos estaban claros de que el gobierno de los hermanos Rodríguez tenía alta responsabilidad en las muertes de víctimas que habrían podido salvarse y que dejaron de respirar bajo unos escombros que no fueron removidos porque el régimen no movió ni los equipos ni el personal necesarios.

Tenía que ser una exposición catastrófica la de Delcy con los corresponsales extranjeros. Ella desde su entrada, destilando falsedad, no ocultó con soberbia su desprecio por el trabajo de los comunicadores a quienes responsabilizó de formar parte de una campaña de desinformación elaborada en laboratorios para causar caos e impedir labores de búsqueda y rescate, agregando, sin importarle todas las evidencias en su contra, que el gobierno había sido altamente eficiente al actuar con prontitud y rigor ante la tragedia.

Pero desde hacía una semana los corresponsales internacionales habían constatado profunda y dolorosamente la tragedia de miles de víctimas abandonadas a su suerte, así como la indiferencia oficial que llevaba a la desesperante impotencia de familiares y voluntarios que excavaban con sus manos ante la ausencia de los equipos necesarios para rescatar a su gente atrapada bajo gigantescos escombros. Además de esos testimonios, la cobertura periodística había constatado la presencia de militares obstaculizando la labor de voluntarios rescatistas, mientras robaban o agredían a víctimas desesperadas, cuando no estaban jugando con sus teléfonos móviles. Sobran los registros al respecto.

Sin embargo, Delcy creía que podía imponer su versión a los colegas, en su vieja costumbre de hacerlo muchos años junto a Nicolás Maduro, porque -nunca hay que olvidarlo- Delcy Rodríguez acompañó al dictador en todos los años de su gobierno, siempre ocupando importantes cargos de poder.

Y eso es lo que oportunamente recuerda Imdet Oner quien asegura que ella puede ser incluso más dura que Maduro.

Imdet Oner se ha especializado en política latinoamericana, especialmente en Venezuela. De hecho, en la embajada turca en Caracas ocupó entre 2014 y 2016 los cargos de consejero político y subjefe de la comisión. Su experiencia le ha llevado a publicar investigaciones sobre el autoritarismo venezolano, la persecución política y las violaciones de los derechos humanos, así como las relaciones entre Turquía y Venezuela, el populismo y la política exterior latinoamericana. Con énfasis, además, en la relación sellada entre Maduro y el dictador Recep Tayyip Erdogan, incluyendo su rol en el comercio de oro venezolano.

Esa patinada frente al periodismo del mundo ha sido de las peores que le he visto a Delcy Rodríguez, mediáticamente hablando. Pero hay otro evento igual de contundente que desnudó la política de este régimen y su desesperado afán de traslucir una imagen hasta ahora imposible de tragar por los venezolanos.

Fue un testimonio espontáneo y honesto que le dio la vuelta al mundo:

Fue Héctor Méndez con sus 80 años y con un poderoso referente histórico del grupo de rescate Los Topos Azteca de México quien luego de una jornada en las labores de búsqueda relató con absoluta naturalidad -sin estridencias y sin intención de hacer una denuncia política-, cómo una periodista del canal estatal antes de entrevistarlo le solicitó que agradeciera a Delcy Rodríguez por el apoyo recibido. “La mandé al diablo” contó con pasión, admitiendo luego con humildad haber pedido disculpas a sus superiores por reaccionar de forma tan brusca, pero manteniéndose firme, y así se lo hizo saber a los periodistas, porque no iba a permitir que alguien lo presionara para emitir un mensaje claramente político, mientras la urgencia y su trabajo era salvar vidas.

Son muchas las aristas reveladoras que van quedando expuestas en esta tragedia. Para algunos, por ejemplo, su prioridad es preservar sus fortunas. De esta manera ha sido un espectáculo despreciable y descarado constatar el comportamiento de Diosdado Cabello y demás miembros de la Fuerza Armada, que, bajo sus órdenes, se han dedicado a cuidar caletas atestadas de dinero y quién sabe qué más.

Las dimensiones de esta tragedia aseguran tiempos duros y el noble pueblo venezolano merece a alguien que se ocupe de su bienestar con eficiencia, empatía y honestidad. El tiempo de Delcy Rodríguez ya venció, lo que no significa olvidar su responsabilidad en estas muertes.