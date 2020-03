A disfrutar del cine

Son 10 días consecutivos de deleite cinematográfico. Del 6 al 15 de marzo, los cinéfilos podrán disfrutar de más de 125 largometrajes, documentales y cortometrajes de todos los géneros, procedentes de 30 países diferentes, estrenos especiales, glamur, charlas y celebraciones que se apoderan del downtown de Miami.

En el histórico Teatro Tower Miami se entregarán el Premio Precious Gem a Emma Suárez, actriz ganadora del Premio Goya.

El concurso Knight Made in MIA, auspiciado por la Fundación Knight, regresa con 11 largometrajes - nueve de los cuales son estrenos mundiales. Estos filmes destacan y convierten a nuestra ciudad, Miami, en protagonista. Algunos de las cintas nominadas son El último balsero, dirigida por Carlos Betancourt de origen puertorriqueño y el cinematógrafo cubano Oscar Ernesto Ortega y narra la realidad de la inmigración cubana a los Estados Unidos. Reefa la película sobre la trágica muerte del artista grafitero Israel “Reefa” Hernández en Miami Beach; y The Definition of Insanity, dirigida por Gabriel London, un documental que analiza la relación entre la salud mental y el sistema judicial de Miami.

Mucho Mucho Amor, el esperado documental que relata la vida y obra del legendario astrólogo puertorriqueño Walter Mercado quien falleció el año pasado en su natal Puerto Rico, cerrará el Festival. El filme cuenta con entrevistas realizadas a Lin-Manuel Miranda y Eugenio Derbez, entre otras personalidades.

Por supuesto, como todos los años, tendremos un sin número de concursos que otorgarán más de $150.000 en premios y programas educacionales para aquellos que aspiran ser parte del séptimo arte. La iniciativa Knight Heroes trae interesantes conversatorios con aclamados directores enfocados en educar a la nueva generación de creadores. Y se volverá a presentar Variety’s 10 Lantinx to Watch que celebra a los jóvenes hispanos que actualmente están dejando su huella en el cine.

Pero quizás mi favorito es el Concurso CinemaSlam, auspiciado por la Fundación de la Familia Lynn and Louis Wolfson II, e el que estudiantes universitarios del sur de la Florida exponen sus producciones. Este concurso, específicamente, fomenta el uso de material de archivo en las producciones cinematográficas. Es como tomar un viaje al pasado.

Recuerde, su cita es con nosotros. Año tras año, Miami Dade College trae lo mejor del cine a nuestra ciudad. Para más información y conocer de antemano el programa, visite el portal miamifilmfestival.com en internet. ¡Los espero!