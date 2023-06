Acaba el congreso

El pasado 20 de junio, más de 100 mil colombianos salimos a la calle para pedirle al Gobierno Petro que no destruya, que construya sobre lo construido.

Pero el gobierno no quiere ni oír, ni dialogar, ni ceder. El presidente puso un Twitter diciendo que las marchas eran poco nutridas. Tal vez no vio las fotos de sus mejores momentos, o no vio las de sus marchas.