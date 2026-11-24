Los primeros 25 años de este siglo están marcados por la expansión de la dictadura de Cuba en Latinoamérica que en la Cumbre de Panamá 2015 llegó a ejercer como líder regional. Las dictaduras del socialismo del siglo 21 en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y los gobiernos para dictatoriales, han cambiado constituciones y normas, pero sobre todo han instalado conductas modificando la moral social, suplantando la educación, valores y principios, institucionalizando la violación de derechos humanos y la impunidad. La recuperación de la libertad urge promover la cultura democrática como parte de la restauración social.

Cultura es el “conjunto de modos de vida, costumbres, conocimiento, creencias y grado de desarrollo que caracterizan a una época o a un grupo social”. Se trata de “conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana que incluye las costumbres, tradiciones, normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad”. La cultura “encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social”.

La moral es parte de la cultura. La moral social se integra por los “valores, principios, normas, costumbres y creencias que una sociedad acepta como correctos para orientar la conducta de las personas y distinguir entre lo bueno o lo malo, lo correcto o incorrecto, entre el bien y el mal”. El sustento moral de una cultura dictatorial no es el mismo que el de la cultura democrática, el autoritarismo que concentra el poder a costa de la libertad de los miembros de la sociedad no tiene los mismos valores, principios y normas que sustentan la vida en libertad donde la soberanía radica en el pueblo y los gobernantes son mandatarios temporales con obligación de cumplir la ley y rendir cuentas.

La Carta Democrática Interamericana establece la “promoción de la cultura democrática”, en sus artículos 26 al 28, destacando que la Organización de Estados Americanos (OEA) “continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos”.

La gobernabilidad y la educación son parte de la cultura democrática y la Carta lo reconoce expresando que “los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social”. La “plena e igualitaria participación de la mujer en la estructuras políticas” se considera un “elemento fundamental” de la cultura democrática.

Desde la firma de la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, su vigencia y cumplimiento han sido acotados por la irrupción y expansión del socialismo del siglo 21 que tomando control de la secretaría general de la OEA con la gestión Insulza desconoció los elementos fundamentales de la democracia. La gestión Almagro restituyó la aplicación de la Carta con los informes sobre Venezuela que determinaron su condición de dictadura y con su clara postura sobre Cuba a la que denominó “dictadura jinetera”.

El control de la mayoría de los gobiernos miembros de la OEA por el socialismo del siglo 21, contexto que ahora ha cambiado, anuló cualquier forma seria de promoción de la cultura democrática en los ya 25 años de vigencia de la Carta Democrática Interamericana. Pero más allá de esta obligación multilateral, son los gobiernos democráticos que han derrotado y reemplazan a regímenes para dictatoriales y dictaduras, los que deben implementar como políticas de estado la promoción de la cultura democrática para recuperar y fortalecer la moral social.

La revisión de los contenidos educativos empezando por la niñez, con énfasis en la juventud deben incluir con claridad los principios y valores de la democracia, sus normas universales e interamericanas, las amenazas y la historia de los graves daños que genera el deterioro o la falta de democracia. Son igualmente importantes la reiteración de los elementos, beneficios y principios de la democracia en toda la ciudadanía con campañas educativas activas por medio de todos los recursos comunicacionales actuales.

Luego de la larga noche de las dictaduras y sus gobiernos para dictatoriales -que aún no termina- hay mayorías en varios países latinoamericanos que no conocen los principios y valores democráticos, saben poco o nada de institucionalidad política o de gobernabilidad. Estos temas deben ser parte de la normalidad cultural como valores de la moral social y dejar de ser una suerte de experticia manipulable por el desconocimiento o la mala información ciudadana.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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