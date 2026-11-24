Una brisa caliente nos traslada a Judea. Ante nosotros apareció Poncio Pilato [Prefectus Ludaeae 26-36 DC] gobernador romano, con el rostro fatigado y la preocupación de quien teme perder su posición.

Siguiendo nuestra serie conversaciones con la historia, traemos al estrado a Poncio Pilato, Juan Vicente Gómez y otros personajes de nuestra era, para hacerle preguntas incómodas que aún siguen siendo huella perenne de nuestro devenir

Pilato: El prefecto que no fue justo por ser obediente

En sus aposentos, ataviado de manjares y altos ventanales-que permiten la entrada de la intensa luz y la brisa de Judea-aparece Pilato, con túnica militar, terminando su entrenamiento ecuestre.

Adriano—emperador de Roma un siglo más tarde—no le gusta. Un desplazamiento autoritario y sigiloso, pareciera condenar en el pensamiento sabio y moderado de Adriano, emperador nacido en Hispania [76 D.C.]

—¿Por qué se lavó las manos Poncio?, pregunto sin saludar.

—No me lavé las manos porque ignorara la verdad, sino porque conocía demasiado bien el precio político de defenderla, responde desafiante sujetando la empuñadura y el pomo de su espada.

—No ser justo por conservar el poder, es cobardía…le espeto al tiempo que Adriano me tomó del brazo y me pidió calma.

—Yo gobernaba Judea en nombre de Tiberio, no en nombre de la justicia de los hombres. Mi obligación era mantener el orden, evitar una revuelta y conservar la autoridad de Roma.

—Jesús—le respondo—no representaba un ejército ni había levantado una rebelión armada.

—Es verdad. No encontré en él delito suficiente para condenarlo a muerte. Pero los sumos sacerdotes insistían, la multitud clamaba y Jerusalén era un territorio difícil de gobernar.

—Me aparto de Adriano, librándome de su brazo y me acerco cara a cara a Poncio: —¿Entonces a cuenta del orden y poder, la justicia puede ser sacrificada?

—Le ordeno amigo desconocido, si es que puedo llamarle amigo, que baje la voz y mejore sus modales, me responde Pilato rodeado de sus guardia pretoriana

—¿Qué va hacer, me va a crucificar?

—Su insolencia no es por el desafío sino por creer Ud. que tiene la estatura suficiente para merecer una vindicta. No venga Ud. a juzgarme 2000 años después. Ya la historia lo ha hecho, y fíjese los hombres de su época todavía se lavan las manos y ponen a remojar la justicia por anteponer orden, poder y obediencia. En su tiempo la lealtad al César sigue siendo, la razón de ser.

[…] Comprendí que no tiene sentido profetizar el pasado, porque los hechos a fin de cuenta no pueden ser ni cambiados ni auscultados. Lo cierto es que la responsabilidad y la conciencia de aquellos que aún reinciden en posturas insolentes e injustas, son reprochables y condenables, porque la verdad no se esculpe en la voluntad de ‘Tiberio o César, sino la sabiduría de las cortes.

Adriano interviene: —Mejor marchemos. Judea nunca ha sido un sitio apropiado para dirimir conflictos. Sigue siendo tierra santa y venerada, epicentro de todas las religiones pero también de todas las sombras de sus Talit, turbantes, levitas, fariseos y escribas.

Bulgákov aparece a espaldas del prefecto Romano. Lo miró fijamente. —La cobardía siempre encuentra argumentos para presentarse como prudencia. Y Yourcenar añadió: —Sacrificaste una vida para liberar tus miedos. Y ahora tu conciencia no te permite descansar por lo cual apelas a excusas espurias.

—Lo son, os lo confieso, responde Pilato elevando su mirada al cielo azul de Judea. Pero debo insistir. Uds. razonan desde la calma del pensamiento literario y romántico. En mí era las barbaridades impropias fueron el pan de cada día. Lo que no es tolerable, es que en sus tiempos, sigan ahí. No han aprendido nada de nada después tantas experiencias y escrituras.

Pilato representa una tragedia que se repite en la política: el funcionario que sabe que una orden es injusta, pero la ejecuta; el juez que conoce la verdad, pero se somete; el militar que obedece una instrucción criminal; el dirigente que calla para no perder influencia. Decidimos marcharnos. He caído en cuenta que el problema no es cambiar el pasado, que no es posible, sino evitar un presente que insiste en parecerse a lo que fue y no debe ser.

"Entre manos limpias y calzadas”. De Pilato al Benemérito.

Me quedo dormido en el alféizar de una fría habitación de una campiña multicolor. No distingo donde estoy. El clima es tropical. Aparece un hombre enfundado con uniforme de caqui, porte marcial y andar medido. Tenía sombrero de ala ancha y guantes olorosos a acre, típico de cosas curtidas por el tiempo y el uso. Es Juan Vicente Gómez. Su dictadura, entre 1908 y 1935, centralizó el poder, sometió a los adversarios y consolidó un Estado apoyado en la autoridad militar y la represión.

Durante su gobierno se produjo además la transformación decisiva de Venezuela hacia la economía petrolera.

—¿Y qué hace posible la permanencia de un régimen así?—preguntó Yourcenar, al escucharme comentar sobre el hombre de marras. —Parece Stalin, me dice.

—Algo parecido Yourcenar, le respondo. Pero es nuestra versión criolla, menos sanguinario, analfabeto, sin ideología pero con la misma vocación gendarme y despiadada.

—Parece de poco hablar, apunta Adriano

—Ciertamente, de buen orador no murió. Pero lo que no tenía de buen parlamentario, lo tenía de astuto. Y la temeridad acompañada de tenacidad y silencio, puede ser más perversa. Así era él. Pisa pasito.

—El poder puede ser silencioso, pero la apariencia de discreción no supone prudencia, sino falta de conciencia, sentencia Adriano.

—Señores: este ambiente de prefectos de épocas samaritanas y dictadores de apariencia positivista, me pone muy nervioso. La verdad, pierdo mi ya precaria racionalidad a riesgo de decir cosas inapropiadas. Os pido por favor que cambiemos de “salón”.

Betancourt: Del Taita al ciudadano

Woland—El Diablo, parecía aburrido y al escuchar un nombre, despertó su interés.

—¿Y no hubo en Venezuela hombres que comprendieran esta lección? —Sí—respondí—. Don Rómulo Betancourt. Yourcenar también se interesó. Había escuchado de él…Pero quien paró sus cuernos y enfiló su mirada fue Woland, [el satanás de Mijaíl Bulgakov en El Maestro y Margarita].

—Cuénteme Viera-Blanco.

—Betancourt perteneció a una generación que entendió que la política no podía seguir dependiendo exclusivamente del prestigio militar o del liderazgo personal. Su trayectoria—desde la Generación del 28 hasta la fundación de Acción Democrática [1941] y su presidencia [1959-1964] estuvo vinculada a la construcción de partidos, sindicatos, elecciones y organizaciones capaces de representar intereses sociales.

Woland abre un postigo y recibe a Rómulo Betancourt. Es de noche en Moscú.

De pronto nos trasladamos a una habitación iluminada por una lámpara antigua, Woland observa a un hombre de baja estatura, mirada penetrante y gesto desconfiado. Mis invitados y yo nos quedamos detrás de una vitrina, cual despacho de policía recibiendo un testigo. Betancourt llega al estrado del mismísimo Diablo. Quiero advertirle pero Adriano me persuade de dejar que las cosas fluyan; —Dejadlo Orlando. Este hombre parece estar acostumbrado a lidiar con todos los demonios.

¿Para qué querrá Woland sentarse con Betancourt?. Siento un dejo de preocupación y culpa. Comienza la cesión:

—Así que Ud es Don Rómulo Betancourt. El hombre que quiso sacar a Venezuela de las manos de los generales para ponerla en manos de los políticos.

—Bueno la verdad...disculpe: ¿Su nombre compañero?

—Bulgakov me bautizó Woland. Otros me llaman de otra forma.

—Pues se parece Ud. a un señor Estrada de mis tiempos, riposta Betancourt.

—La verdad que soy un actor versátil, capaz de caracterizar miles de personajes, en muchos lugares, lenguas, situaciones y épocas.

—Reconozco ese rancio olor. Pero mire compañero-sic-Venezuela dejó de ser propiedad de los hombres que llevaban uniforme o apellido ilustre, para ser tierra del pueblo.

—¡Qué interesante! Me ha llamado Ud. compañero. Ojalá no se arrepienta. Tengo a varios candidatos a seducir y sucederle.

—Por la hebra se saca el ovillo ‘compañero’. No se preocupe Ud., el zorro pierde el pelo pero no las mañas. Sé bien quién es. —Pues mire y escuche mi infernal conciudadano. Goberné que no es lo mismo que conspirar señor Woland. Cuando uno gobierna responde por la República, cuando uno conspira responde a los impulsos. La república demanda instituciones. La conspiración son cosas de emociones. Pero en ambas Ud. siempre está, sigilosamente.

—¡Ah! La República. Oh los puros aspirantes al poder. Mis preferidos. Republicanos que se visten de levita. He visto emperadores, zares, revolucionarios y dictadores. Todos comenzaron prometiendo salvar al pueblo, renacer el hombre nuevo y refundar nuevas repúblicas, un nuevo país.

—La democracia no significa entregar la casa a quien viene a incendiarla, replica Betancourt fumando su pipa a punto de apagarse.

—Una respuesta bastante conveniente, comenta Woland quien le da fuego a su boquilla. —Dígame, Betancourt: ¿No le parece que hay algo diabólico en un político que decide quién merece participar de la democracia?

—Lo diabólico Woland es permitir que quien pretende destruirla utilice sus libertades para liquidarla.

Decido interrumpir “la entrevista”. Saludo a Don Rómulo, quien me reconoce por haber almorzado juntos recientemente en su casa en Guatire.

—Disculpe Ud. Don Rómulo. No he tenido la gentileza de presentarle a “mí invitado”.

—No se preocupe Viera-Blanco: Quien no conoce a Voland, el codicioso personaje de uno de los escritores más notables, ¡Don Mijaíl Bulgakov!

—¡Magnífico! Entonces nos conocemos todos, indica Woland sonriendo y abriendo sus brazos. —Betancourt al parecer Ud. conoce el arte de la literatura por lo que sabe bien que el fin justifica los medios.

Betancourt ríe colocando su pipa en el cenicero. —No confunda ni invierta Ud. el orden de las cosas Voland. Tampoco se crea propietario de la historia. La nobleza del pueblo es el fin del poder. Y el medio es la organización democrática. Aun siendo así el pueblo jamás debe someterse a un orden que aparentando democratico, pretenda perpetuarse.

—No lo confundo. Por eso me interesa. Ud. tuvo algo que muchos revolucionarios pierden: miedo al poder absoluto. Aunque, debo reconocer, tampoco le faltó carácter para ejercer el suyo.

—¿Miedo al poder absoluto? El poder de cualquier modo merece respeto y temor. La política no es una religión, Woland. Es el ejercicio de la responsabilidad frente a circunstancias cambiantes. Y lo que normalmente pasa es que quien pretende más poder que el tolerado por el pueblo, sucumbe ante ellos, ante el soberano y ante el poder mismo.

—Tiene Ud una extraordinaria capacidad para convertir las contradicciones en doctrina.

—Y Ud. una extraordinaria capacidad para convertir la maldad en filosofía…[Woland sonríe].

—Dígame algo, Betancourt. —¿Qué siente al saber que la democracia que Ud ayudó a construir terminó llevando al poder a un hombre que prometió sobre una ‘moribunda constitución’?. En ese momento decidí terminar con la conversación. Adriano entra al recinto.—Espera Orlando, me interesa escuchar su respuesta.

—Sentí mucha Tristeza, responde Betancourt despojándose sus lentes y usando su pañuelo para limpiar sus ojos rojizos. —Ya se lo he comentado a Viera-Blanco. Una profunda decepción con quienes confunden la democracia con un cuartel.

—¿Y qué piensa de los venezolanos que permitieron semejante desenlace?

—Que muchos deben haber pactado con Ud.

—Orlando, tome nota. ¡Este hombre me acusa y vilipendia!.

Adriano nos invita a volver a casa. Conozco muy bien de la indignación de quienes aparentando pureza y bondad, lo que acumulan es venganza y maldad.

Zenón de Citio, médico, alquimista y filósofo de la novela Opus Nigrum de Yourcenar, aparece súbitamente. Woland parece asustarse.

—!Redención! Grita el galeno de Yourcenar. Redención que es emanciparnos de los ecos de mesías por creer en la resonancia de nuestra propia consciencia. Redención que es el órgano primordial de la república. Más redime el corazón de hombre bueno y honorable que la constitución de una república invadida de malvados...

Betancourt responde: —Sin educación no existe redención posible, porque sin conocimiento no existe ciudadania.

Woland interrumpe: —Madre mía, líbreme Dios de tantas virtudes y aquiescencias…

—¡Excelente! Hora de irnos. Esta conversación no tiene sentido. Y encendiendo un cigarrillo, Woland se paró diciendo:—Recuerden que el diablo no está sólo detrás del hombre que ambiciona el poder, sino también al lado del hombre que habiéndolo conquistado, cree que su causa lo hace inmune a la tentación…

Bulgákov levantó su taza. —Eso sí es una transformación.

Woland tiró la puerta y se esfumó. Dejó un fuerte olor a azufre y un tridente en la butaca.

Chávez: el hombre providencia. Y el Taita regresó.

No hizo falta que pronunciara el nombre. Hugo Chávez llegó al poder por elección en 1998, en medio de una profunda crisis de representación, deterioro institucional, desigualdad y descrédito de los partidos tradicionales.

—¿Y qué ocurrió después? —me preguntó Yourcenar.

—El liderazgo que prometía redimir la República fue concentrando progresivamente el poder. La identificación entre Estado, revolución, partido y jefe, terminó embriagando la consciencia del pueblo. Bulgákov recordó a Shárikov, el ser humano con corazón de perro.

—Pero Chávez llegó por las urnas—observó Adriano.

—Y ese es precisamente el matiz que no debemos perder—respondí. —Ese es el peligro de un nuevo mesianismo. Redención no es perdonar al otro u ofrecer disculpas. Es perdonarnos nosotros mismos por no distinguir entre lo bueno y lo malo, entre aportar o pedir, entre excluir en vez de incluir. Y así llegan los Taitas redentores.

Bulgákov añadió: —La revolución puede cambiar quién ocupa el palacio y quién administra los recursos. Pero si no cambia la relación entre el individuo y el poder, el perro seguirá siendo perro y su amo, el mismísimo Diablo.

La última pregunta: ¿quién libera al ciudadano?

La noche avanzaba. Propuse que cada invitado dejara una sentencia sobre Venezuela.

Adriano habló primero: —El gobernante debe saber que no es propietario del Estado. Su autoridad es temporal; la República debe ser permanente. Yourcenar continuó:

—La libertad comienza cuando el hombre se atreve a pensar sin pedir permiso. Zenón fue perseguido por ello; pero habría perdido algo más importante si hubiese renunciado a su conciencia.

Bulgákov apagó su cigarrillo: —El miedo necesita cómplices. Pilato los representa. El Maestro, en cambio, recuerda que la verdad puede ser silenciada durante un tiempo, pero no destruida. Por eso escribí: «Los manuscritos no arden».

Y pensé en la intimidad de mi fuero interno: Bolívar, Páez, Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez y Chávez. Los cinco reyes de la baraja de igual número de ciclos históricos que repiten un mismo patrón: la persistencia del liderazgo personalísimo y hacendado. Pero tenemos una sexta baraja: Betancourt. A mi juicio simboliza el esfuerzo por sustituir la tutela del caudillo por reglas de convivencia democrática.

Pero por alguna razón cultural, antropológica o seminal aun no atendemos un impostergable momento de redención republicana. No se trata de condenar o absolver la historia sino redimir para comprenderla y evitar sus rimas. Antes de marcharme anoté mi última reflexión:

—El Diablo no siempre seduce ofreciendo riquezas, placeres o inmortalidad. A veces ofrece algo mucho más peligroso: la posibilidad de conservar el poder a cambio de sacrificar la justicia, la verdad y el gentilicio del pueblo. El Maestro defendió la verdad; Margarita, el amor y la lealtad. Preobrazhenski [corazón de perro], descubrió que la virtud no se puede fabricar y Bulgákov escribió contra el miedo. Yourcenar devolvió a la historia su dimensión humana.

Venezuela, después de tantos libertadores, caudillos, generales, presidentes y salvadores, sigue atascada en sus Taitas, en sus Boves, Páez, Gómez, Guzmanes o Pilatos.

Y seguimos sin redimirnos por esperar que sea un redentor quien nos absuelva, resistidos a entender que quien nos devuelve la fe y la confianza no es un taita (con corazón de perro) sino nosotros mismos con amor, sana voluntad y consciencia.

De pronto entra un hombre en la sala. Es Unamuno...Toma la palabra: -Disculpen la interrupción señores. No sé como llegué aquí. Pero debo deciros: "El hombre no se salva por la fuerza de quienes los gobiernan, sino por la naturaleza de aquello que lleva adentro". Y al fondo, el crujir de un pórtico, anuncia otro huésped. Es un joven bien parecido. -¿Quién sois?, pregunto con sorpresa.

-Soy Federico...García Lorca es mi apellido. -¿Me permiten comentar algo, muy breve?

-He escuchado el eco de sus disertaciones, por lo que no pude evitar pensar: «porque un hombre puede tener cadenas en las manos y llevar un universo libre en el corazón; y es allí, en esa última morada de su humanidad, donde comienza su redención» [Esta historia nunca termina. Continuará...].

Orlando Viera-Blanco

Conversaciones con la Historia

Abogado. @ovierablanco.

Ex Embajador en Canadá

FUENTE: