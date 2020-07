Algo hay que hacer

Dolorosa realidad de una Venezuela sumida en el caos de una oscura versión del Infierno del Dante, concebida por un régimen comunista perverso, despótico; conformado por un tropel que es imagen viva del socialismo utópico lleno de contradicciones, resentimiento y rabia por su incapacidad e incompetencia para alcanzar logros por méritos propios, capaz de convertir un país inmensamente rico en el más pobre del planeta y generar la mayor diáspora de la historia; una tiranía dedicada a socavar los sueños, ilusiones y aspiraciones de la población hasta llevarlos al conformismo de pensar que no hay nada que hacer, tal y como sucede con el pueblo cubano.

Y para cumplir un cometido que va más allá de gobernar Venezuela, vejando su soberanía, la usurpación se hace acompañar de lo peor de la carroña política cubana, china, rusa, turca, iraquí, libia y siria, de guerrilleros, terroristas, narcos, banqueros y empresarios deshonestos, que conforman una pandilla de forajidos de izquierda, que corroboran la tesis de Pepe Mujica: “Las monarquías no son tan malas, los malos son los de la corte”; y vaya corte, dispuesta a enriquecer con contratos amañados a testaferros que apoyen operaciones como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, a robarse impunemente el petróleo, el oro y otros materiales de extraordinario valor geopolítico y estratégico aunque se destruya el medio ambiente, o a permitir campamentos guerrilleros o bases misilísticas en zonas estratégicas del país; todo resguardado por una FFAA que hace tiempo traicionó su juramento para convertirse en guardaespaldas de delincuentes.

Para cerrar el círculo cuadrado, la usurpación necesita legitimarse y convoca elecciones parlamentarias con un doble propósito: apoderase de la AN, y presionar a la comunidad internacional a darle reconocimiento como gobierno democrático para levantar las sanciones, farsa en la que estamos de acuerdo no debemos participar, así como también estaremos de acuerdo en que no es suficiente abstenerse. Algo hay que hacer.

Tenemos que actuar, y actuar ya, comenzando por cambiar y deponer actitudes, invirtiendo la frustración y la soberbia por la acción concertada, por la unión de todos. Tenemos que cambiar la indolencia por la rabia, la incertidumbre por la esperanza, el reproche por la participación, el ego por el patriotismo y el nacionalismo por la ambición, porque el tiempo apremia, las necesidades se agravan y todos estamos comprometidos por igual con el rescate de Venezuela.

En VenAmérica queremos engrandecer con pasión estos propósitos, queremos ayudar a unir voluntades y abrimos nuestros espacios para participar y escuchar la opinión y las propuestas de todos, porque estamos convencidos de que juntos es mucho lo que vamos a lograr, porque unidos la difícil tarea se hace más fácil y la sensación de triunfo más próxima.

El autor es gerente de Comunicaciones de VenAmérica