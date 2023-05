Alianza por la educación

La Venezuela petrolera en medio siglo pasó de 1.000 estudiantes en tres o cuatro universidades a 1.000.000 en un centenar de universidades públicas y privadas. La educación, con sus limitaciones,fue una de las mejores siembras del petróleo que acorraló al analfabetismo y puso a valer la riqueza del talento humano. Pero ahora, escuelas, liceos y universidades están gravemente enfermas. La abundante renta petrolera se acabó, el producto interno bruto se redujo a la cuarta parte y el Estado está en ruina y con una inmensa deuda. Con el criminal salario de maestros y profesores (el menor de toda América Latina y por debajo del 10% de la cesta alimentaria familiar) el gobierno y las rutinas de nuestra sociedad están haciendo que los educadores abandonen la escuela y que los jóvenes no quieran ser educadores. Todavía hay miles de héroes que en este naufragio siguen nadando, pero las fuerzas se acaban y se hundirán si no nos aliamos para salvar la educación. La caída de la escuela ha arrastrado también los programas de alimentación escolar, absolutamente necesarios para varios millones de niños que no tienen otra alternativa. Sólo quedan vivas aquellas escuelas y universidades en las que los educandos, sus familias y la sociedad, asumen la educación como responsabilidad propia y no la abandonan en las manos exclusivas del “Estado docente”.