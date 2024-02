AMLO, su raro amor justiciero: 'abrazos, no balazos' con los narcos nativos y del régimen de Cuba

Con todo el poder del Estado no puede perdonar los crímenes de grupos organizados, ya que no corresponde con la verdadera justicia. Las víctimas inocentes no encuentran la paz porque los victimarios continúan realizando en la misma cuantía, en mayor o menor intensidad, los mismos delitos. Estos son los graves errores en una sociedad, donde el secuestro, la extorsión y los asesinatos ponen en detrimento la libertad.