Charlie Kirk: "cuando la conspiración siempre fue real"

Esta agenda “woke”, revestida de modernidad y aparente compasión, funciona como el ariete ideológico de la izquierda global

Mug Elias Wessin Chavez RD.png
Por ELÍAS WESSIN CHÁVEZ

En toda investigación criminal seria, lo primero es seguir el rastro de los indicios. Hay responsables materiales, autores intelectuales y financiadores.

Nada ocurre en el vacío. El asesinato de Charlie Kirk, símbolo de una voz joven, clara y sin tapujos en defensa de la civilización judeocristiana, no puede entenderse como un hecho aislado.

Es la consecuencia inevitable de un clima cultural y político diseñado para silenciar a quienes desafían la narrativa oficial del progresismo.

Con casos como este, el estigma del “conspiranoico” se diluye. Durante años, se ridiculizó a quienes denunciaban la existencia de una agenda global contra la fe, la familia y la libertad individual.

Se les llamó “conspiranoicos”, se les redujo al absurdo con caricaturas mediáticas y se intentó enterrar su mensaje bajo toneladas de propaganda. Sin embargo, los hechos se imponen. Lo que antes parecía una teoría ahora se muestra como realidad palpable: una conspiración sostenida, organizada y bien financiada contra los pilares de Occidente.

El progresismo es una maquinaria de demolición de los fundamentos filosóficos del mundo occidental.

Esta agenda “woke”, revestida de modernidad y aparente compasión, funciona como el ariete ideológico de la izquierda global. Bajo el disfraz de inclusión y 'justicia social', se promueve un proyecto que busca desarraigar los fundamentos de la civilización:

La familia es atacada por ideologías de género que disocian la biología de la identidad.

La religión cristiana es marginada en espacios públicos, mientras se glorifican credos alternativos sin raíces culturales en Occidente.

La libertad de expresión es acallada mediante censura digital, cancelaciones y persecución judicial.

Charlie Kirk, desde su trinchera, expuso esta estrategia con nombre y apellido. No hablaba de abstracciones, sino de realidades que millones de personas ven a diario, pero temen señalar.

Cuando un líder es asesinado por sostener convicciones incómodas para el poder establecido, el mensaje es claro: la conspiración existe, y no se detendrá ante nada. Los que negaban esta verdad se encuentran ahora frente a una evidencia brutal. No se trata de paranoia, sino de la constatación de que vivimos en un tablero donde cada jugada está calculada para desmantelar la herencia cultural, espiritual y moral de nuestros pueblos.

“¡Despierta tú que duermes, tú que no lo crees!”, resuena como eco profético en medio de esta crisis. La advertencia no es nueva: las Escrituras hablan de tiempos en los que el mal se presentará con rostro de justicia, y donde la mentira será celebrada como verdad.

Charlie Kirk lo comprendía, y por eso predicaba con firmeza que Dios es el fundamento seguro en un mundo en ruinas.

Tenemos la certeza de que Dios es "Home Club". La metáfora beisbolera encierra una verdad poderosa: el equipo local, el que juega de último, siempre tiene la última oportunidad al bate. Puede ir perdiendo en la pizarra, puede estar contra las cuerdas, pero mientras tenga turno final, la historia no está escrita.

¡Así es con Dios! Aunque todo indique derrota, aunque el progresismo parezca imponer su agenda, el último turno es de Él. Y cuando le toca batear, no hay lanzador ni estrategia que lo detenga: gana el juego, a batazos limpios.

Hoy, el vil asesinato de Charlie Kirk no será en vano. Más bien, se convertirá en una chispa de claridad para quienes aún dudan.

La conspiración contra la civilización judeocristiana no es una invención, es un plan en ejecución.

Reconocerlo es el primer paso. Resistirlo, el desafío que define nuestra época.

