Colombia, nuevamente secuestrada

El problema de Colombia no es como se le denomina a una guerrilla que ha sembrado terror por décadas a todos los ciudadanos del país, mucho menos los calificativos o adjetivos que se pudieran utilizar para describir sus acciones que han dejado miles de muertos, secuestrados, mutilados, huérfanos, viudas y muchísimos exiliados. El problema radica realmente en que no existe una política de sometimiento a la justicia, un mecanismo para saber la verdad, un proceso de reparación a las víctimas y mucho menos una garantía para la no repetición de la violencia en Colombia.

Pero partamos de una premisa clara: el presidente puede ordenar llamar “rebelde” al ELN, si bien así lo desea, pero su accionar demuestra que es un grupo armado criminal, terrorista, narcotraficante, secuestrador y violador de los derechos humanos.

Esto se comprueba fácilmente con algunas acciones que han realizado durante los últimos meses:

4 de julio de 2023: El Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN se atribuyó más de 31 acciones criminales en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras ciudades.

24 de mayo de 2023: Ataque con carga explosiva contra la Policía en el municipio de Tibú, dejando cuatro personas muertas y daños significativos.

1 de julio de 2023: Secuestro en el departamento de Arauca de la sargento del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad.

5 de julio de 2023: Secuestro del agricultor Luis Alfredo López, en el departamento de Norte de Santander.

Según reportes de la Armada Nacional de Colombia, durante el 2023 se han incautado 56 toneladas de cocaína, muchas de estas provienen directamente del ELN.

La realidad es que las cifras sobre el accionar criminal del ELN y otros grupos armados en Colombia son desoladores. En lo que va del 2023 se han realizado 146 secuestros, cifra que no se veía desde el 2012. Adicionalmente, el avance sobre control del territorio de los actores terroristas es impresionante, llegando incluso a zonas urbanas de las capitales del país.

Con perplejidad, vemos cómo se agudiza la situación de seguridad en todo el territorio nacional, se incrementan los cultivos de coca y la producción de cocaína, y los Estados Unidos se hacen los ciegos. El secuestro, crimen atroz, se vuelve cotidiano y avanza la agenda socialista en el país.

Muchos colombianos nos preguntamos si estamos viviendo aquella época terrible de los años 90’s, que creíamos ya superadas, cuando las guerrillas, paramilitares y carteles del narcotráfico mantenían control de casi la totalidad del territorio nacional y ponían en riesgo el restante.

Petro con su benevolencia a los criminales, el amiguismo que tiene con el régimen venezolano de Maduro que ha patrocinado y albergado al terrorismo por tantos años, la directriz de acuartelamiento de nuestra Fuerza Militar, su alianza inquebrantable con la dictadura cubana y los jugosos beneficios económicos y jurídicos que les ofrece a los criminales dentro del paquete de “paz total” se está convirtiendo en una mezcla mortal para la seguridad de Colombia y el futuro de sus ciudadanos.

Sólo nos queda esperar que las elecciones regionales de octubre se realicen con transparencia y seguridad, además de trabajar arduamente por candidatos que defienden la liberad y el orden, para así ir recuperando la senda correcta y alejarnos del secuestro permanente al que nos tienen sometidos los grupos criminales como el ELN y del secuestro del socialismo que hoy vive la nación a cuenta del gobierno Petro.