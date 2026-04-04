Comentario - Cuba y Estados Unidos: Una historia de entrelazamiento y consecuencias (Parte II)

Resumen: La Revolución Cubana no fue un resultado inevitable de la historia, sino un proceso moldeado en parte por las fallas y los errores de cálculo del establishment de Estados Unidos . Esa realidad histórica conlleva consecuencias duraderas. Este artículo sostiene que, dado este legado, Estados Unidos no puede alegar de manera creíble neutralidad en la trayectoria de Cuba.

La responsabilidad, una vez asumida, no se disipa con el tiempo; evoluciona hacia una obligación. Por lo tanto, la política actual y futura de Estados Unidos hacia Cuba debe basarse no en el distanciamiento, sino en un reconocimiento claro de su papel histórico y sus implicaciones estratégicas para el hemisferio.

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Por qué esto importa

Cuba no es meramente un caso de estudio histórico de la Guerra Fría, sino un nodo geopolítico activo con implicaciones continuas para la estabilidad regional, la resiliencia autoritaria y la competencia entre grandes potencias en el Hemisferio Occidental. Interpretar mal su pasado implica gestionar mal su presente. Para Estados Unidos, cómo interpreta su papel en Cuba no es solo una cuestión moral, sino estratégica: afecta la credibilidad, la influencia y la defensa de las normas democráticas en toda la región. Ignorar esta responsabilidad no produce neutralidad; refuerza las mismas condiciones que han permitido la inestabilidad a largo plazo y el afianzamiento de fuerzas adversarias.

Preludio

Tres verdades tristes guían esta serie:

1- La caída de Cuba no fue inevitable.

2- Sus consecuencias crearon responsabilidad.

3- La responsabilidad exige acción.

Todo lo que sigue es un argumento para tomar en serio estas verdades.

Parte II

Tras permitir una revolución, el establishment de Estados Unidos no puede alegar neutralidad

Si la Revolución Cubana no fue inevitable (si, en el mejor de los casos, fue facilitada por las fallas y errores de juicio del establishment de Estados Unidos), entonces la cómoda postura de neutralidad se vuelve imposible de sostener.

Las naciones no incurren en consecuencias solo por lo que hacen. También incurren en ellas por lo que permiten, o al menos por lo que dejan de hacer. Y en 1959, Washington permitió una transformación en Cuba cuyas consecuencias aún se están desarrollando.

El costo de mirar hacia otro lado

En la fase final del régimen de Fulgencio Batista, Estados Unidos enfrentaba a un aliado inestable y a una oposición incierta. En lugar de moldear la transición, dio un paso atrás, política, estratégica y psicológicamente. En ese vacío entró Fidel Castro.

Lo que siguió no fue simplemente un cambio de régimen, sino la consolidación de un sistema que definiría la vida de los cubanos durante generaciones. El pluralismo político, por precario que pudiera haber sido, desapareció. La oposición fue neutralizada. La isla se convirtió en una extensión de la confrontación de la Guerra Fría.

Este resultado no fue únicamente obra de Estados Unidos. Pero tampoco fue ajeno a sus decisiones.

Del distanciamiento a la responsabilidad

Durante décadas, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha oscilado entre una hostilidad artificial y el desentendimiento, tratando a menudo a la isla como un problema a gestionar en lugar de como un pueblo al que apoyar. Ambos enfoques comparten una falla común: suponen que Estados Unidos está fuera de la historia. No lo está.

Si decisiones anteriores contribuyeron a estrechar el futuro político de Cuba, entonces la política actual no puede basarse en la indiferencia. Debe basarse en la responsabilidad.

Lo que exige la responsabilidad

La responsabilidad no significa control. No implica necesariamente imponer resultados ni repetir los errores de intervenciones excesivas. Significa algo más exigente: consistencia.

Significa que Estados Unidos debe:

• Alinear su política con los derechos políticos a largo plazo del pueblo cubano, no con la conveniencia geopolítica de corto plazo

• Apoyar voces e instituciones independientes sin instrumentalizarlas

• Evitar legitimar la represión en nombre de la estabilidad

• Reconocer que la pasividad, una vez más, no sería neutral; terminaría siendo consecuente

El peligro de olvidar

El camino más fácil es tratar a Cuba como un capítulo cerrado de la Guerra Fría, un asunto no resuelto pero distante. Pero para los cubanos, no es historia. Es el presente.

Olvidar cómo se moldearon los resultados es correr el riesgo de repetir el mismo patrón: vacilación, mala interpretación y retirada en momentos decisivos. Y, sobre todo, el insoportable hedor de la traición.

Conclusión

Si el establishment de Estados Unidos ayudó a crear las condiciones bajo las cuales surgió el sistema actual de Cuba, entonces no puede reclamar el lujo del distanciamiento respecto a su evolución. La cuestión ya no es si Washington debe involucrarse. Ya lo está, por la historia, si no por elección.

Lo que queda, entonces, no es una cuestión de posibilidad, sino de voluntad política. ¿Actuará el establishment de Estados Unidos con la claridad de que la inacción pasada no es neutral, sino vinculante, que conlleva obligaciones hacia el presente que no pueden aplazarse sin consecuencias desastrosas?

Desde este momento, una conclusión se impone sobre todas las demás: cualquiera que haya sido el grado de culpa pasada, vacilación o error de cálculo, la obligación ahora es inequívoca. El establishment estadounidense le debe a su pueblo, ante todo, la restauración del progreso, la libertad y la estabilidad. Estos no son ideales abstractos, sino deberes. Y no pueden garantizarse mientras fuerzas adversarias persistan, sin ser desafiadas, dentro del hemisferio. Dejar intactas tales fuerzas no es contención; es abdicación.

La Junta de La Habana se erige como la encarnación destilada de estas amenazas: un nexo de fracasos pasados, peligros presentes y riesgos futuros. Mientras se le permita perdurar, seguirá siendo un semillero de inestabilidad, proyectando desorden más allá de sus fronteras y hacia la región en su conjunto.

Por lo tanto, la tarea es clara. No por venganza ni por impulso, sino por responsabilidad. No como un acto de agresión, sino como un acto de restauración. Que no haya más ilusiones: la estabilidad no surgirá del abandono, ni la libertad de la evasión. El hemisferio no se limpiará por sí solo.

Debe ser asegurado, deliberadamente, de manera decisiva y con plena conciencia de que el costo de la inacción ya ha sido pagado en parte, y solo se volverá más pesado con el tiempo.

Tres ideas clave

Estados Unidos no es un observador externo en la trayectoria política de Cuba; sus acciones y omisiones pasadas forman parte de la cadena causal que dio forma al sistema actual.

La neutralidad, en este contexto, no es sostenible ni genuina; se convierte en una forma de pasividad estratégica con consecuencias tangibles.

Una política responsable hacia Cuba debe priorizar los derechos políticos a largo plazo, la estabilidad regional y la consistencia por encima de la conveniencia geopolítica de corto plazo.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com