Comienza el Festival de Cine de Miami con lo más destacado del mundo

Afortunadamente en nuestra ciudad se alberga uno de los más prestigiosos eventos del cine internacional. Regresa el Festival de Cine de Miami, del 3 al 12 de marzo, cumpliendo su cuadragésimo aniversario. El Miami Dade College se siente muy orgulloso de albergar este magno evento.

Desde 1984, el festival ha proyectado más de 2.500 películas y ha traído a más de 60.000 espectadores y 400 profesionales de la industria cinematográfica. Logrando impulsar el arte, el entretenimiento y la economía de nuestra zona.

El Festival de Cine del 2023 se extenderá por 10 días consecutivos y contará con una docena de estrenos mundiales, tres estrenos en América del Norte, siete estrenos en Estados Unidos y 14 estrenos en la costa este, además de presentar más de 140 largometrajes, documentales y cortometrajes de todos los géneros, procedentes de más de 30 países. Las proyecciones se llevarán a cabo en el Silverspot Cinema del downtown de Miami, Cosford Cinema y Coral Gables Art Cinema.

En la noche de apertura, el viernes 3 de marzo, contamos con el estreno de la película Somewhere in Queens, dirigida por el aclamado actor Ray Romano, que comenzó su carrera en 1984 como comediante en Nueva York y creó la serie televisiva Everybody Loves Raymond, y quien además estará presente en el Festival. Su nueva comedia trata sobre un padre de Queens que hace todo lo posible para que su tímido hijo y estrella de baloncesto obtenga una preciada beca universitaria. La clausura del Festival será con The Lost King, protagonizada por Sally Hawkins y Steve Coogan, sobre la historia de un ambicioso escritor e historiador aficionado.

El actor mexicano Diego Luna será distinguido con la primera edición del premio de la Revista Variety Virtuoso que le rinde homenaje por su excelencia en la actuación, dirección y producción a través de los años, trabajando con prestigiosos directores como Alfonso Cuarón, Steven Spielberg y Gus Van Sant.

Hago énfasis en presentaciones especiales con la presencia de sus directores para preguntas y respuestas: Chevalier, basada en la historia real del compositor Joseph Bologne de Saint-Georges, hijo ilegítimo de un esclavo africano y propietario de una plantación francesa. Y Carmen, una reinvención moderna de la ópera clásica del compositor francés Georges Bizet, filmada en Australia y protagonizada por la actriz española Rossy de Palma.

También más de 30 proyecciones que se sumarán a la solidez del cine creativo con cineastas que participaron en ediciones del Festival de Cine de Miami, y que hacen su estreno mundial como Bebo, dirigida por Ricardo Bacallao (Cuba y Alemania), y Adiós Buenos Aires, dirigida por German Kral (Alemania y Argentina).

El popular programa Knight Heroes creado con el apoyo de la Fundación John S. & James L. Knight, regresa por quinto año consecutivo, y no faltarán las competencias con premios en efectivo de hasta 40.000 dólares para los largometrajes que mejor ejemplifican la riqueza y resonancia del futuro del cine entre ellas; el premio Knight MARIMBAS, la competencia Knight Made in MIA Award, por contenido generado en la Florida, y el Cinema Slam para estudiantes de cine.

Nuestra misión seguirá firme en arrojar luz sobre los talentos creativos más destacados para mantener vivo el espíritu de la importancia cinematográfica y para inspirar a los jóvenes a pensar en una carrera en la industria.

Los invito a todos a disfrutar en familia de los estrenos del Festival de Cine de Miami y de su amplia programación. ¡Y espero verlos pronto en el cine!