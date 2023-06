Confesión prueba fraude electoral en Colombia para el crimen organizado

Semana es una revista de Colombia, de publicación semanal de noticias, fundada en 1946 por Álvaro Vargas Lleras que fue presidente de Colombia en 1958. Se ha destacado por la publicación de denuncias contra el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria en los años 1980, contra el presidente Ernesto Samper por el financiamiento de su campaña por el narcotráfico o “proceso 8000, ha sido crítica de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. The Washington Post, The New York Times y The Economist han llamado a Semana la mejor revista de América Latina.