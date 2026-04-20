Crónica de un retorno anunciado

La determinación de volver a ingresar a Venezuela no es una simple decisión política; es la reafirmación de una férrea voluntad de lucha que identifica a María Corina Machado. Conviene decirlo con claridad: no estamos ante una candidatura, estamos ante la encarnación de un mandato indomable que se abre paso entre las ruinas que ha dejado esa corporación criminal que ha secuestrado la República.

Este retorno no es improvisado. Es la consecuencia de una coherencia que viene de lejos. Ya en 2014, cuando denunció al narcorégimen ante la comunidad internacional ocupando circunstancialmente la butaca de Panamá ante la OEA, le advirtieron que no regresara. Y regresó. Hoy vuelve a hacerlo, pero con algo más poderoso: la legitimidad acumulada de un pueblo resiliente que no se rinde.

El año 2026 la ha consagrado como líder global. Desde el Vaticano hasta Washington, su tránsito ha sido el de una mujer que no pide respaldo: lo convoca. Pero ha sido en Europa —y especialmente en Madrid— donde esa fuerza adquirió dimensión histórica.

Porque lo que allí ocurrió no fue protocolo. Fue reconocimiento. Fue investidura moral. En la capital española, el alcalde José Luis Martínez-Almeida le hizo entrega de la Llave de Oro de la ciudad, una distinción reservada casi exclusivamente para jefes de Estado, en identificación con su lucha por la libertad, la paz y los derechos humanos. No fue un gesto ceremonial: fue el símbolo de una ciudad que se abre a quien representa la causa de un pueblo. Y como si la historia se estuviera escribiendo en tiempo real, la presidenta Isabel Díaz Ayuso colocó en su pecho la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, elevando ese presea a la categoría de honor institucional . Dos gestos. Dos símbolos. Una sola verdad: el mundo democrático reconoce en María Corina la interlocutora de la transición venezolana. Pero es que esto es medular.

Su paso por Madrid no se limitó a los honores. Fue también una ofensiva política e intelectual de alto nivel. En el Senado español, su voz no fue la de una visitante, sino la de una estadista en ciernes, dialogando con legisladores que comprendieron —sin ambigüedades ni medias tintas— la naturaleza abyecta de ese régimen que ha convertido las instituciones de Venezuela en chatarras. Y luego vino otro momento clave: su exposición ante empresarios, académicos, inversionistas y centros de pensamiento reunidos en el Foro Economía Hoy. Allí no hubo retórica vacía. Hubo visión de país.

El Plan Tierra de Gracia, articulado junto a Edmundo González, fue presentado no como un catálogo de promesas, sino como una hoja de ruta seria, técnica y viable para la reconstrucción nacional. Un plan que reivindica la seguridad jurídica, el respeto irrestricto a la propiedad privada, la meritocracia y la apertura al capital productivo. Conviene subrayarlo: quienes escucharon esa exposición no vieron un país en ruinas. Vieron una oportunidad estelar. Porque Venezuela —bien gobernada— no es un problema: es una potencia. Las líneas maestras de ese plan son seductoras no por artificio, sino por consistencia. Hablan de reglas claras, de instituciones confiables, de inversión protegida, de un Estado que deja de ser depredador para convertirse en garante. Y la manera como María Corina las expone —con serenidad, firmeza y convicción— resulta contagiosa, incluso para los más escépticos.

No se trata de vender ilusiones. Se trata de recuperar un país viable. Mientras tanto, en las calles de Europa, la otra Venezuela —la que emigró con dolor, pero no con resignación— hacía lo suyo. París fue un estallido de emociones. Holanda, un diálogo sereno con una diáspora formada y consciente. Italia, un clamor que mezclaba fe y determinación. Pero Madrid…Madrid fue la consagración. En la Puerta del Sol, miles de venezolanos se congregaron no como espectadores, sino como protagonistas de una historia que se rehúsa a terminar en tragedia. El “olé” que retumbó no fue un gesto anecdótico: fue el eco de una nación que se niega a desaparecer. Había lágrimas, sí.

Pero no eran de derrota. Eran de reencuentro. Eran lágrimas de quienes saben que tanto nadar no será para morir en la orilla. Vi abrazos que decían más que mil discursos. Vi jóvenes que no han pisado Venezuela jurar que la verán libre. Vi mujeres y hombres que, con la voz entrecortada, reafirmaban su decisión de seguirla —sin titubeos— en ese peregrinaje hasta Caracas.

Porque de eso se trata esta hora histórica. No es una gira. Es una marcha. No es una candidatura. Es una causa. María Corina vuelve porque nunca se fue del alma de los venezolanos. Regresa con el respaldo del mundo libre, con la legitimidad de la calle y con una verdad que ya no pueden ocultar ni la propaganda ni el miedo: La oscuridad se resquebraja. Y la libertad —esa que nos quisieron arrebatar— comienza a asomar como la más luminosa alborada.

Antonioledezma.net