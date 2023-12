Cuba: No tiene Navidad porque está enjaulada con barrotes de hierro

"La libertad religiosa, por su naturaleza, trasciende los lugares de culto y la esfera privada de los individuos y las familias... El hecho religioso, la dimensión religiosa, no es una subcultura, es parte de la cultura de cualquier pueblo y de cualquier nación". Papa Francisco .

Lamentablemente no puedo decir lo mismo de mi pobre tierra cubana porque mi país se encuentra desde hace 64 largos años: desangrado, agotado, desilusionado y mancillado desde la Punta de Maisí hasta el Cabo de San Antonio.

Hoy no habrá Navidad para los mil presos políticos, hacinados en celdas frías y mutilados en el alma por alzar sus voces de libertad y a favor de los Derechos Humanos. No habrá Navidad para la gran mayoría de las familias, que tienen que sobrevivir al estilo indio de lo que apenas se encuentra en escasez mayoritaria para el cubano de a pie, pero sobrante para los 'robolucionarios' de barrigas llenas y corazón enfermo. No puede haber Navidad en una nación que ha tenido en este año la mayor emigración de la historia marcando cifra récords sin precedentes.

Tampoco para los que han tenido que sufrir las deportaciones y llegar a la cruda realidad de Isla prisión. No habrá Navidad para los que disienten de la dictadura y son perseguidos y acosados física y psicológicamente por el absurdo sistema. Pero, ¿Cuándo por fin habrá navidad?

La casa Cuba, celebrará Navidad verdaderamente tanto en cuanto adquiera en su profundo corazón de nación la libertad nuevamente, tendremos Navidad, cuando se respeten todos los derechos y la dignidad plena de tantos hombres y mujeres de voluntad recta. Celebraremos con gozo la Navidad cuando no tengamos que llorar nunca más la muerte del inocente y escuchar el grito desgarrador de las madres por los hijos que mueren en las selvas o ahogados en el mar. Habrá Navidad cuando no sea un sueño vivir en dignidad de hijos de Dios.

En sus emotivas palabras de despedida en Cuba el 25 de enero de 1998, el Papa Juan Pablo II dijo y cito: “Queridos cubanos, al dejar esta amada tierra, llevo conmigo un recuerdo imborrable de estos días y una gran confianza en el futuro de su Patria. Constrúyanlo con ilusión, guiados por la luz de la fe, con el vigor de la esperanza y la generosidad del amor fraterno, capaces de crear un ambiente de mayor libertad y pluralismo, con la certeza de que Dios los ama intensamente y permanece fiel a sus promesas.”

Solamente pido a Jesucristo que sea para todos nosotros los cubanos la última noche oscura y que podamos celebrar con júbilo y gozo la Navidad que tanto nos merecemos realmente y que la Casa Cuba nos lo agradecería enormemente.