No sé cuántos cubanos necesitados habrá hoy dispersos por el mundo, viviendo lejos de la tierra donde nacieron. Seguramente son cientos de miles. Algunos llegaron hace décadas; otros han abandonado la isla recientemente, empujados por una crisis cada vez más profunda. Lo cierto es que Cuba lleva demasiado tiempo sometida a una realidad de carencias materiales, falta de libertades y desesperanza, una situación que ha obligado a generaciones enteras a buscar fuera lo que no pueden encontrar dentro de su propio país.

El exilio cubano no es un fenómeno reciente. Forma parte de la historia contemporánea de la isla y de la vida de innumerables familias que han visto cómo hijos, padres y hermanos se separaban durante años, e incluso para siempre. Detrás de cada emigrante hay una historia diferente: profesionales que perdieron la esperanza, jóvenes que desean construir un futuro digno, trabajadores que únicamente aspiran a vivir de su esfuerzo o familias que buscan escapar de la pobreza. Aunque las circunstancias varían, todos comparten el peso del desarraigo y la incertidumbre.

Un día de Navidad, hace algunos años, llegó mi hija para contarme que, en la plaza de los Vosgos, cerca de donde trabajaba, había un cubano durmiendo en la calle. Era una fecha especial, una noche en la que la mayoría de las personas se reúnen con sus seres queridos alrededor de una mesa. Pensar que un compatriota pasaba aquella noche solo y a la intemperie me produjo una profunda tristeza. Le dije a mi hija que lo invitara a cenar con nosotros. El muchacho, por razones que nunca llegué a conocer, no aceptó la invitación, pero pudimos hacerle llegar una cena de Nochebuena.

Aquel gesto fue sencillo, casi insignificante frente a la magnitud de los problemas que sufren tantas personas, pero me recordó algo fundamental: la solidaridad no debería depender de ideologías ni de circunstancias personales. Cuando alguien tiene hambre, frío o necesidad, el primer impulso humano debería ser tender la mano. Quizá no podamos resolver su vida, pero sí aliviar momentáneamente su sufrimiento.

En otra ocasión, mientras tomaba un tren para asistir a una Feria del Libro en Limoges, vi a un joven que pedía limosna. Me explicó que necesitaba reunir el dinero suficiente para proseguir su viaje hacia Alemania. Por su manera de hablar el francés intuí que procedía de algún lugar del Caribe. Tras conversar con él, me confesó que era cubano. Le pregunté por su historia y me habló de proyectos frustrados, de dificultades económicas y de la esperanza de encontrar oportunidades en otro país.

Decidí pagarle el billete hasta Berlín. Era músico, como tantos cubanos que llevan el arte en la sangre. La música, la literatura, el humor y la creatividad han sido siempre formas de resistencia para un pueblo acostumbrado a sobrevivir en circunstancias extraordinariamente difíciles. Aquel muchacho no me pidió otra cosa que una oportunidad para seguir adelante. Vi en él a una persona trabajadora atravesando un mal momento, y me pareció natural ayudarlo.

A lo largo de los años también he conocido a otros cubanos cuyas historias son muy distintas. No todos los que atraviesan dificultades son inocentes respecto a lo que ha ocurrido en Cuba. Existen personas que durante mucho tiempo respaldaron al régimen castrista, que disfrutaron de privilegios o que justificaron públicamente políticas que provocaron sufrimiento a millones de ciudadanos. Algunos se instalaron en ciudades libres, especialmente en Miami, mientras seguían defendiendo desde la distancia un sistema que negaba a otros las libertades de las que ellos mismos disfrutaban.

Con el paso del tiempo, varios de esos individuos han acabado revelando de forma abierta sus verdaderas convicciones. Algunos perdieron influencia, prestigio o recursos económicos, y hoy atraviesan situaciones difíciles. Como cualquier ser humano, pueden experimentar necesidad, soledad o fracaso. Sin embargo, esa realidad no borra automáticamente el papel que desempeñaron ni las consecuencias de las ideas que promovieron.

Como muchos saben, soy creyente y mi fe es la católica. La doctrina cristiana enseña el perdón, la misericordia y la compasión. Intento vivir conforme a esos principios y reconozco que todos somos imperfectos. Le pido perdón a Dios por mis limitaciones, pero también sé que la misericordia no exige el olvido. Perdonar no significa negar la verdad ni renunciar a la memoria. Tampoco implica equiparar a víctimas y verdugos.

Las conductas privadas de una persona pertenecen a su ámbito personal. Lo que cada cual haga con su vida, siempre que no perjudique a terceros, es asunto suyo. No me interesa juzgar a nadie por cuestiones de esa naturaleza. Sin embargo, cuando hablamos de responsabilidad política, la situación es distinta. Las ideas tienen consecuencias. Las decisiones políticas tienen consecuencias. Los sistemas de poder generan víctimas concretas con nombres y apellidos.

Por esa razón no puedo olvidar los crímenes cometidos por el castrismo a lo largo de décadas. No puedo olvidar a los presos políticos, a quienes fueron perseguidos por pensar diferente, a los que perdieron oportunidades por motivos ideológicos, a las familias separadas por el exilio ni a quienes murieron intentando alcanzar un horizonte de libertad. Tampoco puedo ignorar el sufrimiento silencioso de millones de cubanos obligados a sobrevivir en condiciones que jamás habrían elegido libremente.

Cuando alguien ha contribuido activamente a justificar o sostener ese sistema, considero legítimo exigirle una reflexión sincera y una asunción de responsabilidades. La reconciliación auténtica sólo puede construirse sobre la verdad. Sin reconocimiento del daño causado, el perdón corre el riesgo de convertirse en una simple palabra vacía.

Creo firmemente que cada persona es libre de disponer de sus bienes y de ayudar a quien considere oportuno. La solidaridad es una decisión moral que nadie debería imponer ni restringir. Pero también creo que existe una diferencia esencial entre ayudar a un ser humano necesitado y financiar proyectos políticos que pretenden perpetuar las mismas ideas que condujeron al sufrimiento de tantas personas -inclusive si eso incluye una ayuda para la subsistencia, que lo ayude quien lo infiltró.

Una Cuba libre necesitará generosidad, sí, pero también memoria. Necesitará compasión hacia quienes padecen necesidad, sin importar dónde se encuentren. Sin embargo, también necesitará ciudadanos capaces de distinguir entre quienes buscan reconstruir el país desde la libertad y quienes continúan intentando justificar un modelo que ha demostrado su fracaso económico, social y moral, desde el parasitismo.

La libertad exige responsabilidad. Y la responsabilidad exige recordar. Sólo así será posible construir un futuro en el que los cubanos no tengan que abandonar su patria para buscar dignidad, oportunidades o esperanza. Sólo así dejarán de existir tantos cubanos necesitados repartidos por el mundo, convertidos en exiliados de una realidad que nunca debió producirse.