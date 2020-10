Derechos Humanos en las Américas

Cuba fue ponente de la primera Declaración de los Derechos del Hombre, aprobada por los países latinoamericanos de la OEA, en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948. El Delegado de Cuba, Guy Pérez-Cisneros fue su Relator, y presentó y defendió en la ONU dicho documento, para que sirviera de base a la Declaración Universal. Cuba propuso designar y fue aprobado al Sr. Emile Saint Lot, Delegado de Haití, como el primer Relator para la Comisión de Derechos Humanos, siendo su Presidenta o Chairman Eleanor Roosevelt.

El día 6 de enero de 1941, el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, pronunció en el Congreso el Discurso sobre el Estado de la Unión conocido como el “Discurso de las Cuatro Libertades” (Four Freedoms Speech), en el que proponía como objetivo cuatro libertades fundamentales que todas las personas “en cualquier lugar del mundo” deberían disfrutar. La esencia de esas “cuatro libertades” tuvo una profunda influencia en la redacción de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas aprobada el 26 de junio de 1945 y, de modo muy explícito, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 es la referencia más importante a la hora de discutir la libertad y la dignidad humana. Como se describe en el libro “Conociendo la Declaración Universal de Derechos Humanos’” de Mary Ann Glendon. "Es el documento principal, el estallido inicial de entusiasmo e idealismo, más general y más grande que los tratados, en cierto sentido la constitución de todo el movimiento el instrumento de derechos humanos más invocado."

En mi libro “Democracy in América 2010”, trato de analizar el estado de la democracia en Estados Unidos desde el punto de visa de un inmigrante, inspirado en la obra “Democracy in América” del escritor francés Alexis de Tocqueville. En su libro Tocqueville analiza las condiciones sociales de individuos y su relación con el mercado y el estado en las sociedades occidentales. En mi libro “Democracy in América 2010” presento mi perspectiva como inmigrante, abogado y político de carrera por más de tres décadas.

Independientemente de los avances científicos y tecnológicos, si no tomamos en cuenta los derechos fundamentales del ser humano, no podemos avanzar exitosamente como sociedad.