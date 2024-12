Derechos Humanos: Lo que "ellos" no quieren que tú sepas

El segundo hito; la ONG ‘Directorio de Derechos Humanos de Chile’ (DIDEHUCH) presentó ese mismo día los resultados de una encuesta realizada en todo Chile sobre cómo perciben los ciudadanos la situación de los Derechos Humanos (DDHH).

La intención de ese estudio, explican, es comprender cómo está la convivencia entre los ciudadanos y su relación con el Estado.

La encuesta formula dos preguntas del ámbito internacional a los chilenos, y reveló datos contundentes:

A la pregunta “¿Considera usted que el estado cubano comete violaciones de DDHH en contra de sus ciudadanos?” el 82.5 % de los chilenos opinó que sí, que el régimen comunista instaurado en Cuba comete violaciones de DDHH contra su pueblo.

Igualmente, la encuesta revela que el 92.1% de los ciudadanos considera que el régimen venezolano también comete violaciones de DDHH contra sus ciudadanos.

Chile es un país al que hay que considerar con atención en el tema de DDHH. Su historia, la de al menos los últimos cincuenta años, nos obliga a observarlo con atención porque tiene cifras que pueden ser extrapolables al sentir de otras sociedades latinoamericanas que conservan su democracia, aunque pueda estar incluso un poco maltrecha.

Y es que casi un 49% de los ciudadanos cree que el Estado de Chile no respeta los DDHH; cerca del 85% opina que los DDHH son una herramienta política (debiendo comprenderse como controlada por el “estamento político”) y casi un 53% (o sea un 62% en términos absolutos) de ellos opina que están apropiados por la izquierda.

Un dato muy contundente dice que más del 80% de los chilenos considera que en Chile se privilegia la protección de los delincuentes màs que el de las víctimas. También, aproximadamente un 86% está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la afirmación de que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y por lo tanto debe ser protegida”.

Casi un 82% opina que personas de tercera edad o con condiciones de discapacidad no reciben un trato digno, respetuoso e “igualitario”. También, el 93% dice que en las escuelas no se enseña de manera adecuada sobre DDHH.

Un 80% de los chilenos cree que los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros (policía uniformada) en servicio activo son sujetos de DDHH (o sea, pueden exigirlos) en el ejercicio de su función. Esta cifra sube a casi el 86% cuando se refiere a los mismos funcionarios, pero en situación de retiro.

A la consulta sobre la opinión que los chilenos tienen sobre las personas que conformaron el movimiento que desencadenó el violento estallido de octubre de 2019 conocido como el “octubrismo”, en el que intentaron el derrocamiento del fallecido expresidente Sebastián Piñera, el incendio de las estaciones del Metro de Santiago, iglesias católicas, centenares de empresas, vehículos, etc, y que generó esa rara borrachera colectiva que hizo llegar al poder a la extrema izquierda (un conglomerado conformado por los progresistas y comunistas chilenos y presidida por el actual presidente Boric), el 54.7% de los encuestados opina que estas personas “violaron los DDHH de la ciudadanía”; 15.4% respondió que “cometieron delitos comunes”. En cambio, solo un 21.5% opina que “fueron víctimas de violación de DDHH. Esa última tendencia se acerca al apoyo actual que recibe el gobierno de turno, es decir, progresismo y comunismo, y es muy probable que esa tendencia política no agrupe más que Paul Sfeire esa proporción. Finalmente, un 8.4% dice que no responde.

A pesar de que, desde afuera, la mirada actual hacia Chile es tangencial, dado que ciertamente no es el país que está peor en la región (habiendo sí estado mucho mejor), y de que hay problemas de índole humanitario prioritarios como los de Cuba, Venezuela y/o Nicaragua, que deberían atenderse en bloque, me preocupa cuando los buenos no miran a mi país, porque en ese mismo momento lo comienzan a mirar los malos, y ese es el por qué Chile está minado con el Tren de Aragua, colectivos, narcos, asesinos, ladrones, sicarios, y otros indeseables.