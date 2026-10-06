Descubra cuáles son los cuatro brazos de proyección del régimen de La Habana

En medio de una agravada crisis energética y cuando pareciera que la dictadura cubana sucumbe a un deterioro gradual, sus servicios de inteligencia y otros recursos bien instrumentados son los que le permiten sobrevivir

La dictadura totalitaria de Cuba es un estado fracasado y fallido salvo en cuanto a su capacidad de represión y en su proyección internacional. En la posguerra fría, después del fin de su relación de dependencia con la Unión Soviética, Fidel Castro lanzó una estrategia inspirada en Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista de Italia, no solo para perpetuarse en el poder sobrevivir, sino para expandir su influencia, especialmente en América Latina y el Caribe.

Para esta etapa posterior, Castro fue mucho más exitoso que en la anterior, de cuasi satélite soviético, en la cual se había abocado a la lucha armada. En este nuevo período creó el Foro de Sao Paulo con el brasileño Lula da Silva, lanzó el concepto socialismo del siglo XXI (neocomunismo) para, con sus aliados, destruir las democracias desde sus propios mecanismos e instituciones. Así, tomó control estratégico de Venezuela, tal como describe en detalle el libro mi autoría publicado en 2019 sobre la intervención de Cuba en Venezuela, titulado “La intervención de Cuba en Venezuela: Una ocupación estratégica con implicaciones globales”, resultado de una investigación exhaustiva que analiza cómo Cuba logró un control asimétrico y estratégico sobre las fuerzas de seguridad, la economía, las comunicaciones y la sociedad venezolana tras la alianza política entre Fidel Castro y Hugo Chávez

Gracias a la metodología emanada de las características totalitarias del régimen cubano, esta estrategia ha sido muy efectiva --al menos lo fue hasta hace poco. En 2015, para la Cumbre de las Américas en Panamá, había once presidentes miembros del Foro de Sao Paulo. Hoy día, se ha debilitado mucho, sin embargo, Cuba goza de impunidad y recibe apoyo, ayuda, y legitimidad de la mayor parte de la comunidad internacional, incluyendo la mayoría de las democracias. Y la dictadura está ganando la guerra internacional de las percepciones por la misma razón que representa una gran amenaza para los Estados Unidos, la región y el mundo libre: su enorme inversión desde los inicios del régimen en 1959 en cuatro aspectos, o brazos, de proyección internacional, especialmente dirigidos contra los Estados Unidos, que operan concertadamente.

Brazos de proyección del régimen cubano

1. Servicios de inteligencia, a la altura de los mejores del planeta. Recogen inteligencia, infiltran y penetran gobiernos, instituciones académicas, medios de prensa, movimientos sociales y culturales, y sociedades del mundo entero. Archivo Cuba ha calculado, con el testimonio de cuatro ex oficiales de Inteligencia de Cuba, que Cuba maneja en Estados Unidos sobre 4.500 relaciones de inteligencia (alrededor del 60% son agentes reclutados y el 40% son relaciones de confianza). Dentro de Cuba mismo, con la ayuda del aparato interno, ejerce un sofisticado control sobre la prensa y todas las representaciones internacionales.

2. Una diplomacia hiperactiva. La presencia diplomática cubana es totalmente desproporcionada al tamaño de su población y el monto de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que no se justifica razonablemente. Cuenta con 126 embajadas, 20 consulados y 27 representaciones más en organismos internacionales (y es parte de la dirección ejecutiva de algunos), lo que excede el número de embajadas de todos los países de América Latina menos Brasil y todos los países, con creces, de población o PIB equivalentes, La Misión Permanente de Cuba en Nueva York cuenta hoy con 47 diplomáticos acreditados, muchos más que la gran mayoría de los países, y se incrementó por cuatro desde 2022, con Cuba en una grave crisis económica. Cada sede diplomática cuenta con un centro de inteligencia, así que el fuerte trabajo diplomático va mano en mano con un agresivo trabajo de inteligencia.

3. Un aparato de propaganda gigantesco. Una de dos agencias de noticias de Cuba, Prensa Latina, trabaja en 6 idiomas y es enorme. En 2019 tenía una plantilla fija de 500 y de 500 más como contratistas. No se ve nada comparable en ningún país del tamaño de Cuba o en casi ningún país, sin importar su tamaño o poderío económico.

4. Un enorme aparato de relaciones públicas y económicas. Supera con creces a Madison Avenue en el alcance de su mercadeo. Está dirigido desde el Partido Comunista y operando desde instituciones del Estado tales como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC ), y la Unidad de Colaboración Médica del Ministerio de Salud. Envía brigadas médicas a más de 50 países, así como muchos otros trabajadores de exportación, y tiene más de 2.000 grupos de solidaridad, sobre cien grupos interparlamentarios, al menos 80 asociaciones de graduados y un creciente número de asociaciones de residentes cubanos en el exterior, recientes frutos del éxodo masivo de los últimos años.

La dictadura cubana ha estrechado alianzas con China, Rusia, Irán, Corea del Norte, carteles de droga y grupos terroristas, todos enemigos de los Estados Unidos. Comparten inteligencia, estrategias, conocimientos y recursos, incluido en biotecnología.

Por décadas, los gobiernos del mundo, y el público en general, han subestimado las capacidades de Cuba. Pero hay muchas evidencias, testimonios primarios y una importante bibliografía al respecto desde el mismo comienzo del castrocomunismo. Por suerte, eso está cambiando gracias a los notables esfuerzos del gobierno de Estados Unidos bajo el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, que han reconocido la grave amenaza que representa la dictadura cubana.

(Puede ver las tablas citadas y más detalles sobre lo anterior en el proyecto “Cuba y el mundo” en ArchivoCuba.org.)

*María Werlau

Investigadora, directora y fundadora de Archivo Cuba